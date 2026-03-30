Munibus Educativo: en qué consiste el programa que llevará a 100 escuelas a recorrer Santa Fe

Este lunes, en la estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, se presentó oficialmente el Programa Munibus Educativo 2026, una iniciativa que busca acercar a los estudiantes a la educación ambiental y la memoria histórica.
La iniciativa combina aprendizaje y conciencia ciudadana, y busca acercar a los estudiantes a la educación ambiental, la memoria histórica y los principales espacios culturales de la capital santafesina.
Este lunes, en la estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, se presentó oficialmente el Programa Munibus Educativo 2026, una iniciativa que busca acercar a los estudiantes a la educación ambiental y la memoria histórica.
En este contexto, el intendente Juan Pablo Poletti resaltó la relevancia de involucrar a los jóvenes, señalando que la parada obligatoria será el Polo Educativo Ambiental: “Estamos convencidos de que los hábitos para mantener una ciudad más limpia comienzan en la escuela, con los chicos que nos enseñan a separar, reciclar y reducir la basura en la calle”, enfatizó.
Poletti agregó que el programa ofrece a las escuelas la posibilidad de elegir diferentes paradas según la época del año, incluyendo espacios de memoria y cultura: “Creemos importante que las escuelas puedan abordar temas como los 50 años del golpe de Estado y, próximo al 2 de abril, reconocer a los ex combatientes de Malvinas y a la Agrupación 2 de abril”, señaló.
El intendente resaltó cómo la experiencia del programa influye en la vida cotidiana de las familias: “Cuando los chicos lleguen a casa y cuenten lo que vivieron, el tema estará en la mesa. Van a preguntar: ‘Papá, ¿por qué aquí separamos? Mamá, ¿por qué mezclamos todo cuando es tan sencillo tener dos tachos, dos bolsas y empezar a reciclar?’”, explicó.
Asimismo, recordó el origen del munibus y la participación de empresas. “Esto es un gran proyecto que vino para quedarse, que arrancó canjeando una multa de una empresa de colectivo, poniendo el colectivo y el chofer a disposición del municipio. Este año la otra empresa está empezando a canjear esta deuda y, por otro lado, la inversión del FAE para algo que es netamente educacional”.
A su turno, la secretaria de Educación, Alicia Barletta, informó que más de 100 escuelas utilizarán el munibus: “Es un programa que lanzamos el año pasado y nos llena de satisfacción y alegría, porque muchas veces los estudiantes de diferentes puntos de la ciudad no conocen aquellos lugares emblemáticos que tenemos y que son lugares para aprender”.
Barletta señaló que este año se incorporan nuevos sitios históricos y culturales: el Museo Rosa Galisteo, el Museo de la Constitución, el Teatro Municipal, el programa Memoria y Movimiento, el Museo Judío Hinenu, la ex Comisaría 4ta y el Centro de Excombatientes y la Agrupación 2 de abril. La secretaria destacó la función del municipio como nexo entre las instituciones y los estudiantes
El intendente también se refirió a la denuncia ciudadana y el control de la limpieza: “Hablando de basura, necesitamos que hagan la denuncia al 0800 triple siete con la esquina, la cuadra, la vereda, y podemos tener geo referenciado si esa cuadra tiene barredor, si no fue barrida. Mandamos inspectores y luego multamos a la empresa que no cumplió”.
De esta manera, el munibus educativo se consolida como un modelo de aprendizaje que combina educación ambiental, historia y ciudadanía, acercando a los estudiantes a la vida de la ciudad de manera práctica y reflexiva.