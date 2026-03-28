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Programa Mil Aulas: inauguraciones en cinco localidades del departamento San Cristóbal

“Avanzar en la infraestructura escolar y tener nuevas aulas generan ambientes adecuados que permiten enseñar y aprender en mejores condiciones”, afirmó el ministro Goity.

Los nuevos salones estarán en establecimientos educativos de las localidades de San Cristóbal, Aguará Grande, Colonia Rosa, San Guillermo y Monte Oscuridad.Los nuevos salones estarán en establecimientos educativos de las localidades de San Cristóbal, Aguará Grande, Colonia Rosa, San Guillermo y Monte Oscuridad.
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En el marco del Programa Mil Aulas, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación, inauguró cinco nuevas aulas en diferentes localidades del Departamento San Cristóbal.

En la ciudad de San Cristóbal se inauguró una nueva aula en la Escuela N° 922 “Fray Justo Santa María De Oro”. La institución se encuentra ubicada en el barrio San José y cuenta con nivel inicial y nivel primario.

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En la localidad de Aguará Grande, la escuela Nº 610 tendrá un nuevo espacio y en Colonia Rosa el nuevo salón corresponde a la escuela Nº 6097 “Almafuerte”. En estos tres casos las aulas se construyeron por licitación pública.

En el caso de la localidades de Monte Oscuridad y de San Guillermo, las aulas se llevaron adelante por convenios con esas dos municipalidades y las aulas estarán en el Colegio Santa Catalina de Siena y en la escuela N° 461 “General José de San Martín”, respectivamente.

Durante la recorrida, el ministro de Educación, José Goity agradeció el compromiso y el trabajo de toda la comunidad educativa.

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Asimismo, el titular de la cartera educativa manifestó que “avanzar en la infraestructura escolar y tener nuevas aulas generan ambientes adecuados que permiten enseñar y aprender en mejores condiciones”.

Fortalecer el sistema educativo

Por su parte, el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig afirmó que “con estas aulas se sigue fortaleciendo el sistema educativo en todo la provincia y valorando el rol de los docentes en las aulas” y agregó que “en el departamento ya se ejecutan 32 aulas, de las cuales 4 corresponden a la ciudad de San Cristóbal”.

Los nuevos salones estarán en establecimientos educativos de las localidades de San Cristóbal, Aguará Grande, Colonia Rosa, San Guillermo y Monte Oscuridad.Los nuevos salones estarán en establecimientos educativos de las localidades de San Cristóbal, Aguará Grande, Colonia Rosa, San Guillermo y Monte Oscuridad.

Finalmente, la secretaria General, María Martín, expresó que “inaugurar aulas es siempre un momento de mucha felicidad que demuestra claramente que el Gobierno Provincial definió a la educación como una verdadera prioridad”.

Durante la jornada, también, las autoridades se hicieron presentes en el Club Unidad Cristobalense donde se desarrolló el “Tour Suramericano”.

Propuestas

Una propuesta vinculada a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que tiene como objetivo acercar el evento al territorio a través de un dispositivo itinerante que incluye simuladores, realidad virtual, estaciones deportivas y experiencias inmersivas relacionadas con los juegos.

Los nuevos salones estarán en establecimientos educativos de las localidades de San Cristóbal, Aguará Grande, Colonia Rosa, San Guillermo y Monte Oscuridad.Los nuevos salones estarán en establecimientos educativos de las localidades de San Cristóbal, Aguará Grande, Colonia Rosa, San Guillermo y Monte Oscuridad.

En la recorrida, estuvieron presentes además, el director provincial de Educación Rural, Pedro Oggero y el delegado regional de Educación Región 9, Maximiliano Rodríguez junto a autoridades locales, municipales, provinciales e integrantes de las comunidades educativas de cada una de las localidades.

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