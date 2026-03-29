Por qué cambia el horario del Cementerio Municipal de Santa Fe desde el 1 de abril

La Municipalidad de la Santa Fe informó que a partir de este miércoles 1 de abril comenzarán a regir los nuevos horarios de invierno en el Cementerio Municipal de Santa Fe, ubicado sobre avenida Blas Parera al 5200. La modificación se aplicará durante los meses más fríos del año y se mantendrá vigente hasta el 30 de septiembre de 2026.
Según se detalló oficialmente, el horario de visitas será de lunes a viernes de 8 a 17:30. En tanto, los sábados, domingos y feriados el ingreso del público estará habilitado de 8 a 15.
Cementerio Municipal de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore
En lo que respecta a la recepción de servicios fúnebres, se realizará de lunes a viernes en dos franjas: de 7:30 a 11:45 y de 13:15 a 17:30. Durante los fines de semana y feriados, en tanto, se atenderá de 7:30 a 11:30. Por su parte, la administración del cementerio atenderá al público de lunes a viernes de 7:15 a 12:30.
Un espacio con más de un siglo de historia
El cementerio municipal es uno de los espacios históricos más extensos de la ciudad. Ubicado en el noroeste del ejido urbano, sobre Blas Parera, la transitada arteria que conecta distintos barrios del cordón oeste y norte, el predio funciona desde fines del siglo XIX, cuando la expansión de la ciudad obligó a trasladar los enterratorios fuera del casco céntrico por razones sanitarias.
A lo largo de sus más de cien años de funcionamiento, el cementerio fue creciendo por etapas y hoy reúne cientos de panteones familiares, nichos y sectores de sepulturas tradicionales. En su interior conviven construcciones funerarias de diferentes épocas, con estilos arquitectónicos que van desde sobrios mausoleos de principios del siglo XX hasta galerías de nichos construidas en décadas más recientes.
El año pasado, en el ala principal del Cementerio Municipal se presentó la obra: “La familia: la muerte acaba de suceder”, dirigida por Nicole Chort y protagonizada por Celina Vigetti, Gabriel Pandolfo, Joaquín Mántica e Inés Aiello.
Además de su función central como lugar de sepultura, el cementerio forma parte del patrimonio histórico de la ciudad. Allí descansan figuras destacadas de la vida política, social y cultural santafesina, lo que lo convierte también en un sitio de memoria colectiva.
Mantenimiento y problemas recurrentes
En los últimos años, el estado del cementerio ha sido objeto de debates y reclamos vecinales vinculados al mantenimiento del predio. El deterioro de algunos panteones antiguos, la falta de infraestructura adecuada en sectores más antiguos y los episodios de vandalismo o robos de placas metálicas figuran entre las problemáticas señaladas con frecuencia por familiares de personas sepultadas en el lugar.
También se han registrado períodos en los que el crecimiento de la vegetación, la acumulación de residuos o la falta de personal para tareas de mantenimiento generaron críticas públicas. Frente a estas situaciones, distintas gestiones municipales han impulsado trabajos de limpieza, reparación de galerías y reorganización de sectores del predio.
En paralelo, el cementerio enfrenta un desafío estructural común a muchas necrópolis urbanas: la creciente demanda de espacio para sepulturas y nichos, en una ciudad que continúa expandiéndose demográficamente.
Una postal aérea del Cementerio Municipal, en el barrio San Pantaleón.
Mientras tanto, el cambio de horario anunciado por el municipio responde a la adaptación estacional de las actividades del predio, una práctica habitual en los cementerios públicos de la región durante el período invernal.