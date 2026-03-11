Santa Fe compró un tractor para el Cementerio Municipal

El Cementerio Municipal de la ciudad de Santa Fe recibió este martes un nuevo tractor que tendrá como fin la realización de funciones operativas del departamento de Ceremonial y Servicios, como también de apoyo para otras tareas de mantenimiento.
La inversión de $24.884.000. Se busca mejorar la calidad del servicio en las tareas de mantenimiento de la necrópolis local.
"Tener herramientas de trabajo modernas te permite operativizar y agilizar todas las gestiones. Este es un tractor que va a estar permanentemente trabajando en las inhumaciones y en las desocupaciones de oficio. Eso nos permite agilizar permanentemente la calidad del servicio que queremos brindar al ciudadano", dijo aseguró la directora del Cementerio, Luz Balbastro.
Esta compra se enmarca en una puesta en valor integral que el municipio realiza en la necrópolis local. Hace pocas semanas se conocieron las ofertas de dos licitaciones públicas para la reparación del crematorio N°2, y la incorporación de un nuevo horno y una máquina procesadora de restos por un monto de más de $159.000.000,00.
"La inversión que hace la Municipalidad, en un trabajo conjunto con Asoem, también tiene como fin resguardar la seguridad de los trabajadores. No solo estamos reparando hornos, sino comprando uno nuevo", afirmó Víctor Hadad, coordinador de Gabinete municipal.
La llegada del nuevo tractor fue gratamente recibida por el personal municipal que realiza tareas en el Cementerio, quienes estuvieron acompañados también por el secretario general de Asoem, Juan Medina: "Este lugar es sumamente importante para la sociedad y puedo asegurar que es la primera vez en casi treinta años que se compran unidades de estas características, o que se reparan los hornos", aseguró.
Estas mejoras en la infraestructura de la necrópolis municipal se suman a la puesta en valor de cerca de 400 nichos, la construcción de nuevos sanitarios y vestuarios para el personal, y la reparación de la fachada y mantenimiento de techos. Además, se inauguró un nuevo espacio de duelo gestacional, construido a pedido de las asociaciones que trabajan esta temática.