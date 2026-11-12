Proyecto de ley

El debate por las reelecciones de los legisladores llega al Congreso

La iniciativa propone limitar a diputados y senadores nacionales la renovación de sus mandatos. Tras una primera reelección, podrían volver a competir por la misma banca, pero con el intervalo de un período. La misma restricción rige solamente en siete provincias, entre ellas Santa Fe.