Santa Fe ya tiene listo su calendario

2027 en la mira de las provincias: en febrero, con Neuquén, arranca el cronograma electoral

Restan definir distritos claves como Buenos Aires y CABA. Córdoba por ahora sin fecha confirmada. Con o sin PASO, las presidenciales serán el 24 de octubre y hasta el 30 de noviembre estará habilitado el padrón nacional provisorio.