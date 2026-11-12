Mientras la reforma política integral que impulsa el gobierno de Javier Milei sigue en pausa en el Congreso Nacional y la realización, suspensión o supresión de las PASO es una incógnita, las provincias avanzan en la conformación de sus propios calendarios.
2027 en la mira de las provincias: en febrero, con Neuquén, arranca el cronograma electoral
Restan definir distritos claves como Buenos Aires y CABA. Córdoba por ahora sin fecha confirmada. Con o sin PASO, las presidenciales serán el 24 de octubre y hasta el 30 de noviembre estará habilitado el padrón nacional provisorio.
Así, mientras todavía quedan algunas definiciones de peso por conocer y Santa Fe ya hizo públicas las fechas en las que habrá que ir a las urnas, con PASO el 18 de abril y generales el 13 de junio, Neuquén picó en punta y convocó a elecciones para el 14 de febrero. La provincia liderada por Rolando Figueroa irá a las urnas para elegir gobernador y vice, integrantes de la Legislatura y autoridades de 45 localidades (23 municipios y 22 comisiones de fomento), entre las que no se encuentran los municipios de primera categoría que se rigen por su propia carta orgánica.
Tucumán votará el 9 de mayo, tras la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de apartar la elección provincial de la nacional. Allí se elegirán gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes y autoridades locales. Además, se aplicará por primera vez la Ficha Limpia como requisito para las candidaturas.
Salta definió la fecha de elecciones para el mes de mayo (16 o 23) y utilizará su propio sistema electoral, sin PASO.
En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua resolvió desdoblar los comicios provinciales de los nacionales y podría ir a las urnas en abril o mayo.
Corrientes también confirmó que elegirá autoridades provinciales en una fecha distinta a la nacional (probablemente en junio o julio), aunque no renovará gobernador porque ya lo hizo en 2025 cuando fue electo Juan Pablo Valdés.
En Chaco, Leandro Zdero podría convocar a elecciones para la segunda quincena de septiembre a fin de definir cargos provinciales, legislativos y municipales.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anticipó que su provincia también tendrá una elección separada de la nacional. El radical no podrá competir por otro mandato.
Chubut, provincia gobernada por Ignacio Torres (PRO) evalúa votar entre julio y agosto.
Río Negro y Tierra del Fuego también tendrán elecciones separadas. En San Juan, el gobernador Marcelo Orrego ya resolvió desdoblar los comicios provinciales.
La misma decisión alcanzará a Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio; Jujuy, a cargo de Carlos Sadir; La Pampa, conducida por Sergio Ziliotto; y Formosa, donde gobierna Gildo Insfrán.
Todo indica que Córdoba desdobla sus comicios de los generales, pero por ahora no confirma fecha. Sí se sabe que La Falda abrirá el calendario de la provincia y tendrá comicios el 14 de marzo.
La Rioja, con Ricardo Quintela al frente, todavía no definió fecha de comicios.
Hasta ahora, Catamarca, gobernada por Raúl Jalil. es la única provincia que anunció que votará el mismo día que la elección presidencial.
Además de Córdoba, las miradas están puestas sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Jorge Macri buscará su reelección, y en 2027 se dirimen cargos de jefe y vicejefe de gobierno, 30 de las 60 bancas de la Legislatura porteña y 15 juntas comunales.
Cerca, pero ideológicamente lejos, está la provincia de Buenos Aires. El distrito más poblado del país, gobernado por Axel Kicillof, tampoco difundió por el momento fecha de comicios.
Santa Fe tiene fecha
La provincia de Santa Fe ya tiene listo su calendario electoral para 2027 aunque resta la publicación del decreto correspondiente.
Según lo anunció el propio gobernador Maximiliano Pullaro, el cierre de listas será el 12 de febrero, las elecciones primarias se harán el 18 de abril y los comicios generales tendrán lugar el 13 de junio.
Ese día se elegirán gobernador y vice, senadores departamentales, diputados provinciales, intendentes y concejales. En el caso de Rosario, también los estatuyentes que redactarán la primera carta orgánica de la ciudad autónoma.
Serán las primeras elecciones con posibilidad de reelección del gobernador y vice, y límite a futuro para legisladores, intendentes y concejales, tal cual estableció, en 2025, el texto reformado de la Constitución Provincial.
La otra particularidad es que el ganador en la categoría de Diputados no se llevará 28 bancas dejando las 22 restantes para ser distribuidas proporcionalmente entre las demás fuerzas, sino que las 50 estarán sometidas al sistema D’Hont.
Reforma postergada
A nivel nacional lo único cierto es la fecha de los comicios generales que serán el 24 de octubre. El resto está en discusión: ¿habrá o no PASO? ¿Habrá debate presidencial? ¿Se incorporará la Ficha Limpia para esa instancia?
El proyecto de Reforma Política y Electoral Integral impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional en Argentina ingresó al Congreso de la Nación en abril de 2026 y comenzó su debate en comisiones, pero aun no se define si llegará al recinto antes del fin del período ordinario de sesiones (30 de noviembre) ni en qué condiciones: ¿se mantendrán inamovibles los más de 70 artículos que pretende el gobierno nacional?
Habrá que ver qué ocurre desde la semana próxima, cuando haya bajado la espuma de la visita del papa León XIV a la Argentina, el Congreso vuelva a funcionar a pleno tras esta pausa, y la rosca política vuelva al primer plano.
Mientras tanto, el proyecto impulsa la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias con el argumento de reducir costos estatales y evitar la obligación del electorado de participar en internas partidarias.
Además, postula una reforma de partidos políticos al modificar los requisitos de afiliación (elevando números mínimos por distrito y a nivel nacional) y busca reducir la proliferación de partidos.
Introduce cambios en la Boleta Única Papel (que a nivel nacional debutó en las legislativas de 2025), elimina la elección directa de los representantes al Parlasur, cuyas funciones pasarían a ser asumidas por diputados nacionales sin goce de dieta extra ni inmunidades específicas adicionales, incorpora la Ficha Limpia para postulantes a cargos electivos y modifica los esquemas de aportes y control de recursos para las campañas y agrupaciones políticas.
Un llamado de atención
En cualquier caso, un elemento se suma al debate por los plazos del Poder Legislativo para concretar los cambios que pide el gobierno. Es la acordada de la Cámara Nacional Electoral que el 8 de septiembre advirtió al Congreso sobre la conveniencia de que “el eventual tratamiento y sanción de las iniciativas de reforma al régimen electoral, de partidos políticos o de financiamiento de campañas electorales observe los estándares internacionales de anticipación reseñados en los considerandos precedentes”.
El objetivo es “resguardar la previsibilidad y la integridad del proceso electoral venidero, de modo de asegurar el plazo razonable requerido, antes del inicio del año electoral, para la adecuada y efectiva aplicación de las reformas”.
Mientras tanto, hasta el 30 de noviembre está habilitada la consulta del padrón provisorio. Para ello se puede ingresar a https://www.padron.gob.ar/.