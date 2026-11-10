Neuquén adelantó las elecciones provinciales al 14 de febrero de 2027. El gobernador Rolando Figueroa formalizó la convocatoria con el decreto 1860, donde fija la fecha de votación que abrirá el calendario electoral que tendrá a las presidenciales el 24 de octubre.
Neuquén desdobla las elecciones y abrirá el calendario el 14 de febrero de 2027
El gobernador Rolando Figueroa oficializó la convocatoria mediante el decreto 1860. La provincia, con Vaca Muerta, renovará la gobernación, 35 bancas de la Legislatura y autoridades municipales
La convocatoria obliga a votar para gobernador y vicegobernador, renovar las 35 bancas de la Legislatura provincial y elegir autoridades municipales y comisiones de fomento, según el texto oficial.
El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, confirmó que la ciudad acompañará el calendario provincial y convocó además a un referéndum sobre una modificación de la Carta Orgánica.
Impacto en las negociaciones
El adelantamiento obliga a las fuerzas opositoras a acelerar negociaciones para definir candidaturas y acuerdos. En particular, el espacio La Libertad Avanza deberá resolver si compite con una lista propia o busca pactos con sectores del oficialismo provincial; la elección neuquina será la primera prueba electoral de 2027 para ese frente.
Figueroa podrá buscar la reelección, lo que condiciona las definiciones internas de los partidos y la estrategia de alianzas a nivel local. La combinación de la disputa por la gobernación con la renovación legislativa y con comicios municipales intensifica el calendario político en la provincia.
El cronograma en otros distritos
Fuera de Neuquén, algunas provincias ya fijaron fechas para 2027: en Tucumán el gobernador Osvaldo Jaldo Convocó para el 9 de mayo, cuando se renovarán autoridades provinciales y municipales; en Santa Fe el plan del gobierno de Maximiliano Pullaro contempla PASO el 18 de abril y generales el 13 de junio, aunque falta la firma del decreto; en Catamarca, Raúl Jalil confirmó que votará el 24 de octubre, junto con las presidenciales.
Otras jurisdicciones aún no cerraron fecha aunque anticiparon intención de desdoblar: Salta trabaja con el 16 o el 23 de mayo, Misiones evalúa abril o mayo, Córdoba analiza alternativas entre marzo y mayo, y Chubut y Río Negro anunciaron que separarán sus comicios pero no fijaron día. Chaco confirmó que votará en forma desdoblada por disposiciones constitucionales provinciales; Mendoza y Jujuy también avanzan hacia calendarios propios.
Con 21 provincias que renovarán gobernadores más la Ciudad de Buenos Aires para jefe de Gobierno, el mapa electoral de 2027 puede extenderse durante buena parte del año. Las decisiones de mandatarios como Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires y Jorge Macri en la Ciudad siguen pendientes y podrían modificar la geografía de las campañas.
La convocatoria de Neuquén, que concentra el desarrollo de Vaca Muerta, no solo abre el calendario sino que marcará la primera prueba política del año para varios espacios y obligará a ajustar tiempos y alianzas a nivel provincial y nacional.