De cara a las elecciones del año venidero

El perottismo pide al PJ avanzar en definiciones electorales para 2027

Juan Manuel Pusineri hizo público el pedido efectuado un mes atrás a Ricardo Cornaglia, presidente de la junta provincial. Desde junio no hay reunión formal de la conducción partidaria. En febrero, los precandidatos deben estar inscriptos.