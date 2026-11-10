El dirigente justicialista Juan Manuel Pusineri pidió la convocatoria de manera inmediata a los órganos institucionales del Partido Justicialista de Santa Fe para comenzar a discutir las definiciones políticas y electorales para el próximo año, año que se realizarán elecciones provinciales y municipales.
El perottismo pide al PJ avanzar en definiciones electorales para 2027
Juan Manuel Pusineri hizo público el pedido efectuado un mes atrás a Ricardo Cornaglia, presidente de la junta provincial. Desde junio no hay reunión formal de la conducción partidaria. En febrero, los precandidatos deben estar inscriptos.
El ex ministro de Trabajo de la gestión de Omar Perotti reclamó que haya mayor participación, amplitud y diálogo entre los distintos sectores que conforman el peronismo santafesino. Hoy a reuniones de sectores, pero no todos se sientan a la misma mesa.
La postura de Pusineri es la posición del sector que lidera Perotti, hoy diputado provincial quien no ha dado señales de su lugar de participación política en los comicios del año próximo.
Perotti mantiene diálogo abierto con la mayoría de los dirigentes justicialistas pero no ha dado señales concretas de si volverá a competir por la gobernación. Por ahora, perfil bajo en temas partidarios y mucha participación institucional desde la banca de la Cámara de Diputados. Además, el ex gobernador es hombre de consulta sobre Santa Fe de los principales referentes nacionales del justicialismo que están intentando instalar candidaturas para pelear la presidencia de la Nación.
"Nos invitan a todos los actos y la decisión de Omar es no ir hasta que se aclare el panorama nacional" le dice a El Litoral uno de los legisladores que lo acompaña en el bloque. Ejemplo concreto de esa postura fue la no participación de dirigentes del sector en la reunión que encabezó, semanas atrás, Axel Kiciloff con referentes justicialistas santafesinos.
El ex gobernador desearía que el PJ esté ordenado a nivel nacional para que luego esta línea baje a las provincias. Sabe que la situación es complicada y que los tiempos santafesinos son diferentes a los nacionales. Por lo pronto, Santa Fe tiene Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en abril; elecciones provinciales y municipales el 13 de junio y por ende cierre de listas en la primera quincena de febrero.
En Nación, el gobierno juega el resto de sus fichas para suspender o eliminar las Primarias pero hasta el momento no tuvo apoyo parlamentario. Agosto es la fecha de la Primaria y octubre la elección presidencial que puede derivar en balotaje para noviembre.
El tiempo pasa
En el Partido Justicialista no hay convocatoria oficial a reuniones desde junio. Pusineri le pidió días atrás al presidente partidario, Ricardo Cornaglia, que agilice la convocatoria, le dijo que sí pero al no haberse dado ese paso, hizo público el pedido. Cornaglia tiene línea directa con los senadores justicialistas que en los hechos tienen el control partidario en alianza con otros sectores como el rossismo y un grupo de intendentes.
"Estamos convencidos de que es el momento para que el Partido Justicialista convoque a sus instancias institucionales de cara al proceso electoral que se avecina", le dijo Pusineri a El Litoral.
En algún momento se esbozó la necesidad de que la convocatorioa no se haría hasta tanto esté dictada la nueva ley electoral derivada de la reforma constitucional. La ley fue aprobada, promulgada y el Poder Ejecutivo ya reglamentó los artículos necesarios para la etapa de transición de la autoridad electoral, entre otros ítems.
Pusineri también hizo referencia a los pedidos formulados por intendentes peronistas y distintas agrupaciones provinciales para incorporarse a la Mesa de Acción Política del partido. Según explicó, estas solicitudes reflejan la necesidad de ampliar los espacios de representación y garantizar que los distintos sectores puedan participar de las decisiones.
"Hay elementos suficientes que indican que no se puede seguir dilatando una convocatoria de esta naturaleza. Tenemos que comenzar a discutir las definiciones que el peronismo necesita adoptar de cara a las elecciones del año que viene", expresó.
El ex ministro puso el acento en la importancia de construir un espacio político amplio, que contemple no solamente a las distintas expresiones partidarias, sino también a sectores vinculados con la realidad social, económica e institucional de la provincia.
"El peronismo, sin participación y sin un criterio de amplitud, no va a ser competitivo. Nosotros abogamos por la incorporación de aquellos sectores que comparten una manera de ver la provincia de Santa Fe, tanto desde la política como desde los distintos ámbitos de la vida cotidiana", afirmó.
Pusineri insistió en que estas discusiones deben desarrollarse dentro de los ámbitos institucionales del Partido Justicialista, con participación de los distintos sectores y sin nuevas postergaciones.
El justicialismo desde los 90 viene encabezando frentes electorales en la provincia de Santa Fe, instancia que le habilita el Congreso partidario, otro de los órgano que tendrá que opinar sobre la cuestión.
Código
El Poder Ejecutivo procedió a reglamentar 26 de los 295 artículos que contiene el Código Electoral y de Partidos Políticos que la Legislatura sancionó el 27 de agosto y que fue promulgada con el N° 14.478.
El nuevo Código resume toda la legislación vigente en la provincia en materia electoral y tendrá su bautismo de fuego en las elecciones del año próximo.
Entre los artículos reglamentados están los referidos a los aportes de campaña que pueden realizar personas humanas y jurídicas a partidos o frentes electorales; para las acreditaciones de personas como veedores electorales; para el reconocimiento de símbolos y emblemas; y plazos para que los partidos políticos informen a la autoridad de aplicación fecha y horario de realización de elecciones internas para la designación de autoridades partidarias. En todos esos temas, por ejemplo, es clave la definición de cada partido político.
A la cancha
Diego Giuliano, Germán Martínez, Roly Santacroce, Marcelo Lewandowski y Pablo Corsalini son algunos de los nombres que anunciaron su decisión de competir por la carrera hacia la Casa Gris en los comicios del año venidero.
No obstante, todos admiten que el PJ necesitará una instancia de entendimiento entre dirigentes para diseñar la estrategia electoral. Senadores, diputados e intendentes son los principales interesados en definir la estrategia.
Santa Fe elegirá el año próximo gobernador y vice; 19 senadores y 50 diputados. La novedad está en la Cámara Baja donde ya no habrá mayoría de 28 bancas para el ganador de la competencia sino distribución por el sistema D'Hont de los 50 lugares.
Además, a nivel municipal se renovarán la mayoría de las intendencias, entre ellas las cinco principales ciudades de la provincia: Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista. Ésta última es la única de las grandes en manos de un justicialista, Enrique Vallejos. Por otra parte, varias serán las ciudades que elegirán convencionales estatuyentes.