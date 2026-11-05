Extenso debate

Más de dos tercios de Diputados votaron las herramientas para seguridad pública de Santa Fe

Unidos sumó voluntades de varios bloques, incluso algunos justicialistas y el rechazo de la izquierda. Se incluyó la figura del juicio en ausencia donde Santa Fe será la primera provincia en aplicarla. El oficialismo acordó excluir el capítulo sobre zona de intervención especial policial y trabajar en la redacción de una norma específica. El socialismo cuestionó en el recinto expresiones de Federico Angelini.