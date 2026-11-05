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Hubo acuerdo en Unidos y Diputados vota el mensaje del Ejecutivo santafesino sobre seguridad pública

Las comisiones de Seguridad pública y de Asuntos Constitucionales dictaminaron el tema con algunas reformas validadas por Casa Gris.

Legislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Manuel FabatíaLegislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía
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Hubo acuerdo dentro del bloque de Unidos y este jueves se vota en la Cámara de Diputados de Santa Fe el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo sobre herramientas para mejorar la seguridad pública.

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Las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales dictaminaron este jueves al mediodía el tema con algunas reformas validadas por la Casa Gris.

Legislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Manuel FabatíaLegislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía

La sesión comenzará a media tarde de este 5 noviembre y se estima que el mensaje tendrá aval de Unidos y de algunos otros sectores.

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