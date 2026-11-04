En Rosario

Pullaro advirtió que las bandas criminales siguen activas y pidió sostener el rumbo en seguridad

El gobernador encabezó la apertura de ExpoSeguridad Rosario, donde destacó los resultados de su gestión en la lucha contra el delito. Advirtió que las organizaciones criminales siguen activas y reclamó nuevas herramientas legislativas para fortalecer el plan provincial.