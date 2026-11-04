En la Cámara de Diputados de Santa Fe otra vez el foco está puesto en el mensaje del Poder Ejecutivo donde propone la reforma a seis leyes vigentes en lo que se dio en llamar "Herramientas para el fortalecimiento de la Seguridad Pública", asunto que marca diferencias en el seno de Unidos entre el socialismo y el resto de los sectores.
Poletti pidió el voto de legisladores santafesinos para las herramientas de seguridad
El intendente capitalino remarcó que los vecinos de la ciudad "no quieren volver atrás". El mensaje del Poder Ejecutivo tiene preferencias para el jueves y para ese día fue convocado un plenario de dos comisiones.
Entre lunes y martes hubo algunos intercambios de borradores entre legisladores oficialistas que se vuelven a encontrar este miércoles mientras que para el jueves está convocado el plenario de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General que deben dictaminar el expediente para habilitar el tratamiento en la sesión vespertina.
En tanto, en las últimas horas fue el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti quien salió a respaldar el proyecto y a pedir el voto de los legisladores de Unidos.
"Los vecinos de la ciudad valoran los esfuerzos para la reducción del delito y la convivencia en paz realizados por el gobierno de @maxipullaro y no quieren volver atrás. En este sentido, instamos a los legisladores a consolidar el modelo de seguridad pública impulsado por el gobierno de Santa Fe con nuevas herramientas legales que profundicen las acciones en el territorio, agilicen los procedimientos y pongan a la fiscalía y a la justicia en un rol proactivo", escribió en la red social X.
En tanto el Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe reiteró "su profunda preocupación frente a diversos contenidos del proyecto" del Ejecutivo "por considerar que varias de sus disposiciones resultan incompatibles con principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional".
En línea con lo expresado ante un plenario de las dos comisiones semanas atrás, el abogados locales advierten "con suma gravedad la pretensión de habilitar a las fuerzas policiales a interrogar personas detenidas sin la presencia de su abogado defensor. Una disposición de tal naturaleza vulnera de manera directa el derecho de defensa en juicio y abre paso a posibles abusos, arbitrariedades y mecanismos de coerción incompatibles con un Estado Constitucional de Derecho".
En tanto, entre legisladores e integrantes del Poder Ejecutivo siguen los intercambios de opiniones buscando un texto a votar por el interbloque de Unidos este jueves. En el mientras tanto, hay negociaciones con otros bloques políticos para buscar apoyos al mensaje. Es más, en Casa Gris no se descarta que sin aval del socialismo, el tema sea votado igual. En caso de producirse esa escisión a la hora de votar sería la primera vez que se da en la actual etapa institucional.
Además
En tanto, este miércoles la Comisión de Obras y Servicios Públicos que encabeza Dionisio Scarpin pone en agenda dos proyectos de ley creando el régimen de seguridad eléctrica a través de iniciativas de la socialista Lionella Cattalini y del justicialista Marcos Corach.
Para opinar sobre el tema fueron citados representantes de las Asociaciones de la Red de Seguridad Eléctrica de la Provincia de Santa Fe y gerentes de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
El proyecto busca establecer un régimen que busca preservar la seguridad, los bienes y el medio ambiente con relación al uso y manipulación del servicio eléctrico de energía.
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