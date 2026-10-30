Debate legislativo en Santa Fe

Avance parcial en Diputados de los mensajes del Poder Ejecutivo sobre seguridad pública

Unidos no pudo sintetizar reformas al proyectos sobre Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública. En cambio, validó los cambios en la ley orgánica del servicio público de la Defensa y votó, con modificaciones, el proyecto que apunta a cortar el comercio ilegal de telefonía celular.