Está en discusión en la Legislatura

Pullaro defendió el paquete de nuevas leyes de seguridad

El mandatario subrayó que no se vulneran garantías constitucionales y cargó duramente contra “los abogados penalistas” que las cuestionan, en defensa de sus clientes. Destacó el rol de la renovación de la Corte Suprema como reaseguro frente al “garantismo bobo”.