El gobernador Maximiliano Pullaro volvió a reconocer que los jueces de la Corte Suprema Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco “le dejaron mucho” a la provincia, pero que “estamos convencidos de que es fundamental que la Justicia se pueda renovar”. Y defendió el rol de la Justicia frente a las reformas en leyes de seguridad, como alternativa al “garantismo bobo”.
Pullaro defendió el paquete de nuevas leyes de seguridad
El mandatario subrayó que no se vulneran garantías constitucionales y cargó duramente contra “los abogados penalistas” que las cuestionan, en defensa de sus clientes. Destacó el rol de la renovación de la Corte Suprema como reaseguro frente al “garantismo bobo”.
Al ser consultado por el periodismo, luego del acto de ascenso de penitenciarios, y tras explayarse sobre los logros obtenidos por la gestión en materia de seguridad pública y destacar el desempeño y la vocación de los agentes de ese sector, el mandatario se refirió al esperado anuncio de las renuncias de los dos jueces.
La decisión se hará operativa el próximo 30 de noviembre y dará fin al proceso de renovación del Alto Tribunal, con el ingreso de Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini.
“Nosotros tenemos un proceso de digitalización en la provincia de Santa Fe donde se pueden utilizar de manera mucho más eficiente los recursos que tiene el Estado y desde ese lugar hay que tener una mirada moderna de cómo el Estado se puede ir reformando y cómo cada uno de los poderes puede ir mejorando”, se explayó Pullaro.
Puso como ejemplo de ello la demostración de que “con menos empleados públicos que hoy tiene la provincia se puede prestar mejores servicios. Nadie duda que tenemos mejor servicio de educación, mejor servicio de salud y mejor servicio de seguridad. Bueno, la Justicia también tiene que ir a un proceso en donde ajuste muchas cosas y pueda ir mejorando”.
En ese punto, consideró que las etapas de Gutiérrez y Falistocco “ya estaban cumplidas” y que, en el marco de un proceso de diálogo institucional, la Legislatura votó los pliegos para seis nuevos jueces. Además de los nombrados, los cuatro que ya integran el tribunal: Jorge Baclini, Margarita Zabalza, Rubén Weder y Diego Maciel, junto a Daniel Erbetta.
“Son personas que pueden garantizar que no haya garantismo bobo por parte de la Justicia. Porque durante mucho tiempo se romantizó el delito en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina”, consideró.
Garantías
“Nosotros no decimos que no se respetan las garantías constitucionales. Al contrario, Santa Fe es ejemplo", advirtió el mandatario.
Yo estuve en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo el año pasado, y todos ven lo que hicimos como un proceso complejo de construcción de seguridad pública, en donde se logró bajar los índices de violencia y de delito, pero fundamentalmente se lo hizo respetando las garantías constitucionales, no como en otros lugares de la República Argentina”, sostuvo.
En ese contexto, dejó en claro que “cuando tengamos las nuevas cárceles, cuando tengamos las nuevas unidades, principalmente la de alto perfil, cuando sigamos avanzando con la tecnología, va a ser más fácil controlar. Pero no es sencillo. Y así como mandamos un paquete de proyectos a la legislatura, vamos a mandar más leyes para pedirle más herramientas”.
Al respecto, remarcó que en ningún caso se avanzará sobre las garantías constitucionales, y cifró las críticas en que “a veces se escucha más a los defensores, a los abogados penalistas, la mirada que tienen y obviamente, ¿qué van a decir los abogados penalistas?”.
En ese punto, dejó en claro que “la Corte bajo ningún concepto se manifestó en ningún momento en el sentido de que alguna de las leyes que nosotros mandamos sea inconstitucinal. Sí los abogados penalistas, que obviamente tienen un objetivo, que es el defender a los delincuentes que hace 3 años mandaban a matar, mandaban a extorsionar, mandaban a robar y le pagaban sus honorarios”.
“Pongámosle seriedad a la discusión. Nosotros nunca vamos a mandar algo que viole la Constitución. De hecho, nosotros reformamos la Constitución, pero queremos que la sociedad pueda vivir en paz”, completó.