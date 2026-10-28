Después de la Justicia

Rafael Gutiérrez habló sobre su futuro político tras conocerse la fecha de su salida de la Corte

El presidente de la Corte Suprema santafesina dijo que hay personas que conversaron con él sobre una eventual incursión en política, aunque evitó dar precisiones. También destacó la independencia judicial y los cambios en la infraestructura del Poder Judicial.