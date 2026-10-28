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Rafael Gutiérrez habló sobre su futuro político tras conocerse la fecha de su salida de la Corte

El presidente de la Corte Suprema santafesina dijo que hay personas que conversaron con él sobre una eventual incursión en política, aunque evitó dar precisiones. También destacó la independencia judicial y los cambios en la infraestructura del Poder Judicial.

Gutiérrez repasó su trayectoria judicial y habló sobre su futuro. Foto: Flavio RainaGutiérrez repasó su trayectoria judicial y habló sobre su futuro. Foto: Flavio Raina
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El ministro de la Corte Suprema santafesina dijo que hay personas que conversaron con él sobre una eventual incursión en política, aunque evitó dar precisiones. También destacó la independencia judicial y los cambios en la infraestructura del Poder Judicial.

Rafael Gutiérrez dejó abierta la incógnita sobre su futuro político. Tras confirmar que el 30 de noviembre concluirá su etapa en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el magistrado reconoció que mantuvo conversaciones con personas interesadas en conocer si estaba dispuesto a participar en política, aunque aclaró que todavía no tomó una decisión.

“Hay gente que ha hablado conmigo a preguntarme si yo tenía interés”, contó. Según explicó, prefirió primero definir su salida del Poder Judicial y después analizar qué camino seguirá.

Consultado sobre una eventual candidatura a diputado, evitó confirmar que exista una propuesta concreta y respondió: “Estoy esperando a ver qué pasa”.

Mirá tambiénGutiérrez y Falistocco presentaron sus renuncias a la Corte Suprema de Justicia desde el 30 de noviembre

Qué dijo sobre Pullaro

Durante la entrevista, Gutiérrez fue consultado puntualmente sobre la posibilidad de trabajar políticamente con el gobernador Maximiliano Pullaro. Su respuesta fue negativa: “No”.

Sin embargo, no dio nombres de otros dirigentes ni precisó con qué espacio podría vincularse. Ante las preguntas sobre sus próximos pasos, mantuvo la cautela y dejó la definición para más adelante.

Pullaro y Gutiérrez compartieron un tramo distendido de la cena, en clave de cierre institucional. Foto: Flavio RainaPullaro y Gutiérrez. Foto: Flavio Raina

El balance de 52 años en la Justicia

Al repasar su trayectoria, que comenzó en 1975 en la ciudad de Vera, Gutiérrez aseguró que se lleva recuerdos positivos, aunque reconoció que hubo momentos difíciles.

Como uno de los principales aspectos de su recorrido, destacó el respeto que considera haber ganado entre empleados y magistrados. También subrayó su defensa de la independencia del Poder Judicial y las discusiones en torno a los salarios y la infraestructura.

En ese último punto, mencionó las obras judiciales en Reconquista, Cañada de Gómez, Casilda y San Cristóbal, y sostuvo que la institución cambió significativamente desde sus primeros años de carrera.

Gutiérrez atribuyó esas transformaciones al trabajo de la Corte en su conjunto y no a una gestión individual. Mientras se acerca el cierre de su etapa judicial, su posible desembarco en la política continúa sin confirmaciones.

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