Los ministros de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, estuvieron dos horas en la sala Miguel Lifschitz de la Cámara de Diputados reunidos con diputados del interbloque Unidos analizando distintos aspectos de los tres mensajes sobre Seguridad Pública que tienen tratamiento preferencial para este jueves.
Bastia y Cococcioni con Diputados de Unidos por las leyes de seguridad pública de Santa Fe
Los funcionarios ratificaron la redacción original del llamado proyecto sobre Herramientas para el Mejoramiento de la Seguridad Pública. Socialistas y radicales pulen el texto buscando un acuerdo para llevar al recinto este jueves.
Hasta esta noche persistían las diferencias, especialmente entre radicales y socialistas sobre algunos aspectos de las reformas al Código Procesal Penal que reclama el Poder Ejecutivo. Sin embargo, hay cautela en las declaraciones y expresiones de los principales negociadores de los dos espacios políticos.
Bastia y Cococcioni se retiraron juntos de Legislatura y reiteraron ante la consulta de El Litoral que "el Poder Ejecutivo vino a respaldar el mensaje enviado en mayo. Es lo que necesita el Poder Ejecutivo", se limitaron a señalar antes de partir hacia Casa Gris.
En tanto, mientras la Cámara de Diputados realizaba un reconocimiento a jóvenes destacados de toda la provincia, en la sala Lifschitz seguían las conversaciones tendientes a lograr un punto de acuerdo para presentar los dictámenes en el plenario de comisiones convocado para este jueves por la mañana.
Desde el socialismo hay reparos en avanzar con dar mayores facultades a las fuerzas de seguridad y desde el radicalismo se ofrecen alternativas en la redacción. Como este son varios los puntos en los cuales los dos sectores tienen diferencias.
Este miércoles, cada bloque seguía las discusiones internas y mañana, temprano, habrá una reunión antes de las convocatorias a las comisiones.
Para los diputados radicales es clave votar este jueves las Herramientas así como los otros dos mensajes que ya fueron aprobados por el Senado, en votación dividida.
En orden cronológico, en la Cámara de Diputados fue convocado para este jueves, a las 10, un plenario de Seguridad, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda para dos de los mensajes: el de creación del sistema provincial de intervención de los mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos y la incorporación del artículo 21 bis a la ley N° 13014 Servicio Público de la Defensa Penal. El Senado los votó a ambos temas aunque sin el aval de la bancada justicialista.
Luego, volverá a reunirse el plenario de Seguridad y de Asuntos Constitucionales para intentar tener dictamen sobre las herramientas.
En el caso de Herramientas, el mensaje apunta a modificar seis leyes vigentes en la provincia. Entre ellos propone reformar 9 artículos del Código Procesal Penal. Los más cuestionados por opositores y abogados son las redacciones de allanamientos sin autorización judicial, el cese del estado antijurídico así como medidas privativas de la libertad.
La propuesta pide modificar un artículo de la ley de Ejecución Penal, otro de la de Inteligencia; varios del sistema de recompensas y cambios en sendos artículos de la norma orgánica de la policía y del Código de Faltas.