Ministros en la Cámara

Bastia y Cococcioni con Diputados de Unidos por las leyes de seguridad pública de Santa Fe

Los funcionarios ratificaron la redacción original del llamado proyecto sobre Herramientas para el Mejoramiento de la Seguridad Pública. Socialistas y radicales pulen el texto buscando un acuerdo para llevar al recinto este jueves.