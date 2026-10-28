Acto en el estadio Invencible

Pullaro: “Demostramos que el Estado es el que manda, y no las organizaciones criminales”

El gobernador encabezó el acto en el que ascendieron 300 agentes penitenciarios y personal del Iapip. Remarcó las estadísticas históricas en la baja del delito en la provincia y el récord de inversión en seguridad. Y destacó la política de rigor ante el incumplimiento de la ley, respetando las garantías constitucionales.