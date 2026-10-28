“Ustedes no tratan con nenitos de jardín de infantes; ustedes tratan con los presos peligrosos y más violentos que hay en la República Argentina. Sin embargo, demostramos que con determinación y con decisión, el Estado es quien manda. Y en Santa Fe, desde el 10 de diciembre del 2023 manda la ley y manda el orden”.
Pullaro: “Demostramos que el Estado es el que manda, y no las organizaciones criminales”
El gobernador encabezó el acto en el que ascendieron 300 agentes penitenciarios y personal del Iapip. Remarcó las estadísticas históricas en la baja del delito en la provincia y el récord de inversión en seguridad. Y destacó la política de rigor ante el incumplimiento de la ley, respetando las garantías constitucionales.
Con esa frase, que sintetiza el reconocimiento a los agentes de Seguridad Pública y el énfasis puesto por la actual gestión en la materia, con resultados que contrastan con el período anterior, el gobernador Maximiliano Pullaro cerró su discurso en el acto de ascenso de 300 integrantes del Servicio Penitenciario y personal de IAPIP.
Luego de las alocuciones de la secretaria de Asuntos Penales Lucía Masneri y el minsitro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni, y en el espacio del estadio Invencible, ubicado sobre la calle Raúl Tacca de esta capital, Pullaro destacó el carácter emblemático asumido por la flamante instalación.
“Estamos en el lugar donde se llevó adelante el evento deportivo más grande de Sudamérica durante este año. Y estamos aquí porque hombres y mujeres del Servicio Penitenciario y de la Policía de la provincia de Santa Fe, tuvieron el coraje de hacer lo que tenían que hacer, traer paz y orden a la provincia de Santa Fe”, arrancó el mandatario.
Y estableció que, tres años atrás, “hubiese sido impensable organizar un evento de estas características. Hubiese sido imposible poder imaginarnos que íbamos a tener 3 millones y medio de personas en la provincia de Santa Fe pasando, divirtiéndose, disfrutando de las actividades culturales, artísticas, deportivas junto a su familia, sin haber tenido un solo hecho de inseguridad”.
Sobre esa base estableció el contraste estadístico entre los 344 homicidios registrados a esta altura del año en 2023 y los 128 actuales, “la estadística más baja desde que hay mediciones de violencia en nuestra provincia. Nos tenemos que remontar a 1996 para tener un parámetro de estas características”.
Y cifró tales resultados no solamente en la planificación de una política pública, sino en el hecho de que “hubo hombres y mujeres que tuvieron el coraje de hacer lo que tenían que hacer”, con el respaldo del gobierno provincial.
“Sabemos las condiciones en las que durante años trabajaron. Y sabemos también hoy lo difícil que es trabajar en cada una de las unidades. Por eso la provincia de Santa Fe está llevando adelante la inversión más grande de la historia en materia de infraestructura penitenciaria en la provincia de Santa Fe”, añadió.
Y puntualizó que en “en nuestra provincia tenemos 3700 celdas penitenciarias y en 4 años vamos a construir 4000 celdas penitenciarias más. Y eso lo hacemos porque estamos convencidos de que quien controla la cárcel, controla la calle, y no podemos dejar desde el Estado que ninguna organización criminal controle la cárcel para controlar la calle”.
Cambios
“Tuvimos que pasar lo que pasamos aquí para poder mostrar que las cosas podían cambiar. Ustedes lo hicieron con valentía, ustedes lo hicieron con esfuerzo, y el Estado de la provincia de Santa Fe siempre se lo va a agradecer. Viene una etapa nueva, queridos amigos y queridas amigas. Viene una etapa donde vamos a hacer lo que tenemos que hacer”, prometió.
“Aquí a ningún delincuente se lo va a ver como pobrecito o como una persona que fue desplazada del sistema. Aquí el delincuente se lo va a ver como una persona que cruzó la ley y que va a pagar con la pena que tiene que pagar, porque nosotros se la vamos a hacer cumplir”, añadió. Miren, vienen tiempos muy buenos para nuestra provincia.
En su alocución, el mandatario cargó contra las decisiones judiciales que concedieron numerosos recursos de habeas corpus, con exigencias de cumplimiento “imposible”, por parte de “funcionarios judiciales que, desde sus despachos calentitos, o frescos en verano, no entendían la magnitud de la decisión que estaban tomando. Eso, por supuesto, cambió”.
“Hoy le demostramos al resto de la Argentina y al mundo que aquí hay un proceso de construcción de seguridad pública donde se respetan las garantías constitucionales, a diferencia de otros lugares de América Latina, y que están mostrando que aquí todos los días nuestra sociedad puede vivir mejor”, concluyó Pullaro.