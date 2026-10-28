Cámara de Diputados

Plenarios de comisiones para dictaminar sobre tres mensajes de seguridad pública en Santa Fe

Las reuniones de este jueves por la mañana serán claves para habilitar la llegada de los expedientes al recinto. Radicales y socialistas buscan un texto unificado en Unidos. Los bloques opositores tienen críticas a varios puntos pero esperan la definición del oficialismo.