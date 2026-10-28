Con tres mensajes del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe sobre temas inherentes a seguridad pública en la agenda, en la Cámara de Diputados intentarán llegar a un acuerdo en plenarios de comisiones convocadas para este jueves a los fines de votarlos en el recinto para girarlos al Senado, al menos en uno de los temas.
Plenarios de comisiones para dictaminar sobre tres mensajes de seguridad pública en Santa Fe
Las reuniones de este jueves por la mañana serán claves para habilitar la llegada de los expedientes al recinto. Radicales y socialistas buscan un texto unificado en Unidos. Los bloques opositores tienen críticas a varios puntos pero esperan la definición del oficialismo.
A pocas horas de los plenarios, siguen los intercambios de borradores con reformas al llamado Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública así como algunos retoques a los otros proyectos que aprobara oportunamente el Senado.
Los tres mensajes vienen siendo discutidos en conjunto por las comisiones de Seguridad Pública que preside el radical Martín Rosúa y de la Asuntos Constitucionales y Legislación General a cargo de la socialista Lionella Cattalini. Incluso en plenario pasaron a exponer distintas entidades ligadas al derecho penal así como también la Corte Suprema de Justicia y las cabezas del Ministerio Público.
Sobre el fin de semana, la Defensora General, Estrella Moreno Robinson, hizo llegar a diputados un extenso y minucioso escrito con el posicionamiento institucional del organismo sobre los tres proyectos a discusión.
Para este miércoles hay agendadas varias instancias de negociación en el seno del interbloque de Unidos para intentar consensuar una postura. Radicales y socialistas tienen diferencias en algunas de las propuestas de reformas al Código Procesal Penal que hace el Ejecutivo. Es en ese marco que los diputados radicales entienden que con algunas reformas se debe avanzar en darle herramientas al Poder Ejecutivo para profundizar sus políticas de seguridad pública. En ese sentido, es que los diputados socialistas marcan algunas diferencias.
Desde los sectores opositores -especialmente en el interbloque justicialista- esperan conocer el dictamen que proponga Unidos. No obstante, algunos legisladores como Lucila De Ponti entienden que deben votar por el rechazo de las herramientas. Líneas de negociaciones con la Casa Gris tienen otros legisladores opositores buscando acercar posiciones.
"Estamos mucho mejor, pero no podemos cantar victoria: hay que seguir trabajando", afirmó el radical José Corral que junto a Rosúa llevan la voz cantante del Ejecutivo. "Hay mucha alarma por el robo de celulares y otras situaciones que preocupan. Este paquete de leyes son herramientas que mejoran las que ya tenemos", sostuvo para defender los proyectos.
En orden cronológico, en la Cámara de Diputados fue convocado para el jueves, a las 10, un plenario de Seguridad, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda para dos de los mensajes: el de creación del sistema provincial de intervención de los mercados ílicitos de dispositivos tecnológicos y la incorporación del artículo 21 bis a la ley N° 13014 Servicio Público de la Defensa Penal. El Senado los votos a ambos temas aunque sin el aval de la bancada justicialista.
Luego, volverá a reunirse el plenario de Seguridad y de Asuntos Constitucionales para intentar tener dictamen sobre las herramientas.
En el caso de Herramientas, el mensaje apunta a modificar seis leyes vigentes en la provincia. Entre ellos propone reformar 9 artículos del Código Procesal Penal. Los más cuestionados por opositores y abogados son las redacciones de allanamientos sin autorización judicial, el cese del estado antijurídico así como medidas privativas de la libertad.
La propuesta pide modificar un artículo de la ley de Ejecución Penal, otro de la de Inteligencia; varios del sistema de recompensas y cambios en sendos artículos de la norma orgánica de la policía y del Código de Faltas.
Veterinarios
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se reunirá este jueves, también en horario matutino, e invitó al encuentro a los presidentes e integrantes de los Colegios de Médicos Veterinarios de la primera y segunda circunscripción. El objetivo es que opinen sobre diversos proyectos de leyes de protección y bienestar animal que están en análisis de la comisión.