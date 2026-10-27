Reforma provincial

Corral: “No vamos a aflojar en mejorar las herramientas de seguridad”

El diputado de Unidos respaldó el paquete de reformas enviado por Pullaro y destacó las medidas para localizar celulares robados, ampliar las plazas carcelarias y evitar que los delitos sigan organizándose desde prisión. También cuestionó el “garantismo estúpido” y dijo que algunos puntos del proyecto se ajustarán durante el debate legislativo.