Sigue el debate

Reformas en seguridad: otras ocho entidades de Santa Fe piden ser escuchadas

La próxima semana, los diputados recibirán a representantes de los Colegios de Abogados de Santa Fe y Rosario, a universidades y otras organizaciones intermedias. Los puntos que generan más fricción, y las advertencias sobre aspectos que podrían ser inconstitucionales.