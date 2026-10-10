La Cámara de Senadores de Santa Fe estudia un proyecto de ley que busca crear planes de capacitación, además de concientizar, para la prevención de la violencia en los ámbitos deportivos.
Avanza una norma para la convivencia en el deporte de Santa Fe
El oficialismo y la oposición trabajan en comisiones y reciben aportes de funcionarios del gobierno provincial. Acuerdo para buscar un texto que colabore en prevenir la violencia en el ámbito deportivo.
Esta semana, el presidente provisional, Felipe Michlig y el senador Armando Traferri, impulsor de la iniciativa, encabezaron una reunión con otros legisladores del oficialismo y de la oposición para conversar con el secretario de Deportes de la Provincia, Fernando Maletti.
Junto a funcionarios y autoridades de la Cámara, del encuentro participaron también los senadores Ciro Seisas (Creo-Unidos- Rosario), Alcides Calvo (PJ-Castellanos) y el presidente de la bancada radical Rodrigo Borla,(San Justo).
El nudo del proyecto de Traferri tiene puntos en común con otro expediente, presentado posteriormente por Borla, que hablan de políticas públicas permanentes para crear en el ámbito del deporte un ambiente de convivencia, enfocado en quienes tienen a su cargo a los competidores de cada institución.
El senador justicialista entiende que ese instrumento es un "Programa Provincial de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia en el Deporte" para que pautas y valores se refuercen.
La iniciativa del senador por San Lorenzo fue posterior a la muerte del policía Eduardo Damián López, agredido en la final de la Liga Cañadense en la localidad de Carcarañá. El legislador comentó entonces, cuando la Cámara expresó su pesar, que esta norma es una deuda con su memoria.
El objetivo es "prevenir y reducir situaciones de violencia física, verbal, psicológica, simbólica y discriminatoria en el ámbito de la práctica deportiva infantil, juvenil y amateur". Plantea promover ámbitos deportivos seguros, inclusivos y libres de violencia; fortalecer el carácter educativo y formativo del deporte
También, "generar herramientas para la detección temprana y el abordaje de situaciones conflictivas; promover mecanismos de mediación y resolución pacífica de conflictos; y fomentar la inclusión, la igualdad de oportunidades y la no discriminación".
El proyecto también prevé la elaboración de modelos de protocolos de convivencia que podrán ser adoptados por clubes, asociaciones y ligas; acciones específicas de sensibilización destinadas a los deportistas y cuando corresponda, también a sus padres. Se piensa en una campaña provincial permanente denominada "Deporte y Convivencia".
Alcance
Un parte de prensa de la Cámara informa que "durante el encuentro se analizaron distintos aspectos de la iniciativa y se intercambiaron aportes destinados a fortalecer su alcance y aplicación".
Se planteó la importancia de "articular las acciones de la Provincia con municipios y comunas, ampliar las instancias de capacitación y generar herramientas que permitan no solo prevenir situaciones de violencia, sino también intervenir y acompañar cuando estas se produzcan".
"Aspiramos a enriquecer esta ley" resumieron sus participantes y en diálogo con El Litoral los senadores Traferri y Borla coincidieron en destacar que hay consenso para avanzar con al menos la media sanción en el corto plazo.
Traferri "valoró positivamente el intercambio con la Secretaría de Deportes y destacó que el encuentro permitió incorporar nuevas propuestas para fortalecer el proyecto. "Surgieron nuevas ideas para mejorar el proyecto, que son bienvenidas", señaló el senador, expresa un parte de prensa de la Cámara.
Entre los aportes analizados, mencionó la posibilidad de incorporar instancias de capacitación destinadas a funcionarios públicos, vinculadas con el manejo de situaciones de conflicto y la promoción de conductas respetuosas, se indicó.
"Enriquecer esta ley es justamente lo que nosotros aspiramos", sostuvo , y señaló que el objetivo es continuar trabajando sobre la iniciativa para que pueda avanzar en su tratamiento legislativo.
El senador habló de una experiencia desarrollada junto a la Liga Regional Sanlorencina de Fútbol, donde se detectaron situaciones de violencia y discriminación que provocaron una respuesta institucional.
Se puso en marcha el Ciclo Deporte y Convivencia, llevado adelante en conjunto por la Liga Sanlorencina y la Casa del Senado, con charlas y capacitaciones destinadas inicialmente a técnicos, entrenadores y comisiones directivas, y posteriormente extendidas a las categorías superiores de los clubes, con la participación de un equipo de profesionales de la psicología.
Destacó que ese trabajo permitió advertir la necesidad de llevar la experiencia al conjunto de la provincia e incorporar a municipios y comunas como actores activos de las políticas de prevención.
"Tenemos una provincia muy grande, con más de 300 municipios y comunas, y creemos que también es la posibilidad que le damos a los intendentes de que se comprometan en este trabajo de ser activos en lo que es la prevención de la violencia, la discriminación y las cuestiones de género", sostuvo.
Municipios y comunas
Maletti aportó que será fundamental trabajar junto a los gobiernos de cada ciudad y localidad y mencionó que desde distintos ámbitos "esto acá ya se venía trabajando, pero de forma algo desarticulada". Consideró que la propuesta permitiría ordenar y sistematizar esas iniciativas dispersas.
Explicó que las propuestas fueron previamente analizadas con la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano y con la Secretaría de Género de esa cartera, "teniendo en cuenta que el proyecto establece al Ministerio como autoridad de aplicación y ubica a la Secretaría de Deportes dentro de su estructura".
"Internamente también tenemos la Secretaría de Género, que es con la que yo también me reuní para poder introducir algunas sugerencias o modificaciones a este proyecto", indicó Maletti, y señaló que el objetivo es incorporar esos aportes para luego avanzar en la implementación de la propuesta desde el Ministerio.
La Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, sería la autoridad de aplicación y tendría a su cargo el diseño de acciones preventivas, la elaboración de materiales educativos y campañas de sensibilización, la promoción de espacios de formación y capacitación y la coordinación con federaciones, asociaciones, ligas, clubes, municipios y comunas.
Uno de los principales componentes del programa será la implementación de capacitaciones obligatorias destinadas a dirigentes deportivos, integrantes de comisiones directivas, entrenadores, profesores, preparadores físicos, delegados y coordinadores.
Lo mismo para quienes cumplan funciones de conducción, organización o acompañamiento de deportistas menores de edad en instituciones que participen en competencias organizadas, reconocidas o auspiciadas por la Provincia.
Las capacitaciones deberán incluir contenidos vinculados con la prevención de la violencia en el deporte infantil, juvenil y amateur; la resolución pacífica de conflictos y mediación deportiva; la formación en valores y ética deportiva.
También, cubrir la temática del liderazgo positivo y la gestión de grupos; la prevención de la discriminación y el acoso; la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes y las estrategias para promover la convivencia deportiva.