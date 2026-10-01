Por unanimidad y con despacho de comisiones se aprobó en la Cámara de Senadores de Santa Fe un proyecto de ley que propone la adhesión de la provincia al Reglamento Técnico MERCOSUR para el Transporte de Sustancias Infecciosas y Muestras Biológicas.
Regulaciones al transporte de muestras biológicas y sustancias infecciosas
Santa Fe da el primer paso para adherir a una reglamentación del Mercosur. A la labor en comisiones de la Cámara alta se agregaron los de dos ministerios de la Casa Gris.
Al explicar la iniciativa, su autor Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), señaló que surgió a partir de una inquietud planteada por transportistas y que busca establecer en la provincia la aplicabilidad de una normativa que actualmente no cuenta con legislación específica a nivel local.
El texto cuenta con cinco artículos en los que Santa Fe se adhiere a la Resolución N° 1884/2010 del Ministerio de Salud de la Nación, mediante la cual se incorporó al ordenamiento jurídico nacional la Resolución GMC MERCOSUR N° 50/2008", un Reglamento Técnico que rige "entre los Estados Partes", en cuanto resulte "aplicable al transporte terrestre intraprovincial de muestras biológicas humanas".
El segundo establece que el transporte de sustancias infecciosas y muestras biológicas dentro del territorio de la provincia de Santa Fe "se realiza conforme a las condiciones técnicas, sanitarias y de bioseguridad previstas" en esa reglamentación.
También incluye "las instrucciones de embalaje P620 y P650 y las guías vigentes de la Organización Mundial de la Salud, las cuales constituyen estándares técnicos mínimos, sin perjuicio de las condiciones adicionales establecidas por esta ley y su reglamentación".
El tercero establece que será la autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Productivo en tanto que en el artículo cuarto se indica que el Ministerio de Desarrollo Productivo actúa en forma coordinada y complementaria.
La norma comprende a ambas carteras ministeriales "a fin de garantizar el cumplimiento integral de las disposiciones establecidas en el reglamento técnico adoptado y para dictar las normas complementarias y reglamentarias necesarias" para que se implemente la ley.
El texto propuesto por el presidente de la bancada del Justicialismo pasó a la Cámara de Diputados.
Leyes
La sesión fue conducida por el presidente provisional, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) y mostró que hubo diálogo fluido con la otra Cámara.
El Senado aceptó modificaciones que los diputados hicieron sobre proyectos nacidos en el Senado, sobre varios asuntos de fuerte importancia en localidades del interior santafesino.
El jefe de la bancada del radicalismo, Rodrigo Borla (San Justo), pidió alterar el orden de la sesión para que primero se apruebe un mensaje del Poder Ejecutivo, por el cual se propone aprobar un convenio de cooperación suscripto entre el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Argentina.
Más tarde, recién votadas por Diputados, lograron la sanción definitiva varias normas, como una iniciativa del senador Alcides Calvo (PJ-Castellanos) que dispone la donación a la Comuna de Galisteo de inmuebles de la Provincia para espacios públicos, instalaciones comunales y otros destinos.
Lograron sanción definitiva dos iniciativas impulsadas por el senador Germán Baumgartner (UCR-Garay) referidas a las comunas de Cayastá y de Helvecia. La primera exime a Cayastá de la prohibición prevista en el artículo 15 de la Ley 2439, Orgánica de Comunas, con el objetivo de brindar una contención normativa a los poseedores de 12 viviendas sociales destinadas a personas de escasos recursos.