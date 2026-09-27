El juicio abreviado como negociación

Un documento interno del MPA da la "posibilidad" de ir por una "acusación sobredimensionada"

Lo dice una nota de la Regional Rosario, que la Fiscalía General ha avalado. Se trata de un párrafo en un documento mucho más extenso con reflexiones de otros aspectos también relevantes en la labor de los fiscales, escritas en respuesta a las opiniones de un juez.