El intendente capitalino Juan Pablo Poletti y los referentes de los partidos que integran Unidos para Cambiar Santa Fe resolvieron no unificar la elección de estatuyentes locales con la del titular del Ejecutivo municipal y de concejales del año próximo. La decisión es que la elección de los dirigentes que dicten la futura Carta Orgánica local se realice en 2029.
La ciudad de Santa Fe postergará hasta 2029 la discusión de su carta orgánica
La nueva Constitución habilitó a los municipios a dictar sus propias cartas orgánicas. En el oficialismo local afirman que se debe privilegiar ese debate y no unirlo a la discusión del cargo de intendente. Rosario y Pérez son las primeras que han decidido sumarlo a la elección de 2027.
La resolución fue comunicada ya a las autoridades del Poder Ejecutivo, especialmente al Ministerio de Gobierno que es el encargado de confeccionar el decreto de convocatoria a elecciones provinciales y municipales del año próximo. La Casa Gris dio plazo hasta el 30 de noviembre a los intendentes para que eleven las decisiones que deben adoptar en conjunto con los respectivos concejos.
En los hechos, las ciudades de Rosario, San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez y Pérez, por ejemplo, han confirmado la decisión de elegir estatuyentes en forma simultánea a intendentes y a la renovación parcial de sus respectivos concejos municipales.
La posibilidad de dictar cartas orgánicas en los municipios fue incluida en la nueva Constitución santafesina que se puso en línea con la Carta Magna nacional en materia de autonomía municipal.
"Los municipios que tengan más de 10.000 habitantes pueden dictar sus propias cartas orgánicas que deben contemplar: a) estructura institucional local conformada por un intendente, un Concejo Municipal y un órgano de control externo; b) procedimiento, órgano y mayorías agravadas para habilitar reformas a la Carta Orgánica; c) organización de la Administración Pública local con sus deberes, atribuciones y competencias para una adecuada gestión de los intereses locales; d) mecanismos de democracia directa y participación ciudadana; e) integración de regiones, áreas metropolitanas, asociación intermunicipal y supramunicipal; y articulación de competencias con la Provincia; y, f) todo lo referido a la mejor organización del gobierno local y de la comunidad en el marco de las previsiones del ordenamiento jurídico". Así lo determina el artículo 155 de la Constitución.
Esas cartas orgánicas se sancionan por una Convención Municipal, convocada al efecto por una ordenanza dictada por el Concejo Municipal, agrega la Carta Magna.
En la ciudad de Santa Fe, Unidos que tiene mayoría en el Concejo y además es el encargado del Ejecutivo, entendió que es mejor dejar el tema para 2029.
La decisión fue definida en una reunión donde Juan Pablo Poletti asistió acompañado por, varios secretarios, entre ellos Sebastián Mastropaolo y Alejandro Boscarol; el presidente del Concejo Municipal y titular de la UCR departamental, Sergio Basile; el senador por La Capital, Julio Francisco Garibaldi; el diputado nacional Pablo Farías; el diputado provincial José Corral y autoridades de los partidos que conforman la coalición oficialista.
"En Unidos predominó el concepto de no unir las elecciones de estatuyentes a las de gobernador, legisladores provinciales e intendentes más concejales. Entendimos que es una elección con suficiente peso propio y por ende propusimos llevarla a 2029 cuando se renueve mitad del Concejo", dijo uno de los participantes del encuentro.
En el artículo 154 de la Carta Magna "la Provincia reconoce a los municipios como base de su organización territorial y democrática; y garantiza su autonomía en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero, de conformidad con lo previsto en esta Constitución".
Despejada la incógnita de la elección de estatuyentes, Unidos deberá resolver sus listas en esta capital. Poletti habría decidido ir por la reelección y el oficialismo deberá resolver si habilita la disputa en la Primaria Abierta Simultánea y Obligatoria. Ya son varios los aspirantes tanto al cargo de intendente como para formar las listas de concejales e incluso la senaduría por La Capital. De todas maneras, faltan varios meses para el cierre de listas y serán muchas las reuniones para definir los nombres a incluir en las listas.
UCR
Felipe Michlig encabezó ayer la reunión mensual de la mesa del comité provincial y luego un encuentro con la mesa política partidaria para analizar la situación política provincial sin dejar de lado la actualidad nacional.
La dirigencia radical analizó además las conversaciones dentro de Unidos y repasó la agenda pendiente en materia legislativa.
En tanto, la mesa de la Convención que preside Carlos Suárez realizó, en los últimos días, reuniones de trabajo con vistas a la adecuación de la carta orgánica partidaria en Reconquista y en Venado Tuerto.