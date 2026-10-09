Decisión de Unidos

La ciudad de Santa Fe postergará hasta 2029 la discusión de su carta orgánica

La nueva Constitución habilitó a los municipios a dictar sus propias cartas orgánicas. En el oficialismo local afirman que se debe privilegiar ese debate y no unirlo a la discusión del cargo de intendente. Rosario y Pérez son las primeras que han decidido sumarlo a la elección de 2027.