El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió en Rosario al embajador de Canadá en Argentina y Paraguay, Stewart Ross Wheeler mientras que este martes hará lo propio con el subsecretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia y el jueves con el embajador de la India.
Además de Canadá, Italia e India en la agenda de Pullaro
El gobernador recibió en Rosario al representante del país del norte del continente. En esta capital, llegarán el vicecanciller italiano y el embajador de indio.
Las tres reuniones en la semana buscan avanzar con el proceso de internacionalización de las relaciones comerciales, académicas y de cooperación que lleva adelante la provincia de Santa Fe.
Todos los visitantes recibieron el título de Huésped de Honor de la provincia. El representante de Canadá fue recibido en Rosario mientras que en Casa de Gobierno, Pullaro se reunirá este miércoles con Massimo Dell'Utri quien tiene amplia agenda en Santa Fe. También en Casa de Gobierno será recibido este jueves el embajador de la India Ajaneesh Kumar.
La llegada del funcionario de la Cancillería italiana ocurrirá a pocas semanas de la visita del embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti, quien pasó por Casa de Gobierno, el Senado, la intendencia y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, entre otros lugares.
Santa Fe tiene una de las colectividades italianas más importantes del país e incluso varias localidades hermanadas con lugares de Italia.
En cuanto a la India, hoy es el principal destino de las exportaciones que salen por los puertos santafesinos. Los envíos en los primeros ocho meses del año totalizaron 2.614,8 millones de dólares con un crecimiento interanual del 65,7%. El comercio con India representa el 19% de las ventas salidas desde Santa Fe.
En cuanto a toneladas, también la India es el mayor receptor de productos santafesinos. En ocho meses fueron 2.250,2 miles de toneladas con un crecimiento del 44%.
Los envíos a India se componen principalmente por aceite de soja en bruto, incluso desgomado (grasas y aceites); cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor s/dividir o divididos c/la flor, ncop. (pieles y cueros); lecitinas y otros fosfoaminolípidos (productos químicos y conexos), según detalla el IPEC.
Con Canadá
En Rosario, Pullaro recibió al embajador de Canadá, Stewart Ross Wheeler. La relación entre Santa Fe y Canadá se afianza en múltiples temas como las universidades, ambiente, seguridad y comercio exterior. Del encuentro, que tuvo lugar en la sede del Gobierno Provincial en la ciudad de Rosario, participaron también el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz; y la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada.
Tras la reunión, Díaz destacó algunas coincidencias, entre las que subrayó "la política y el sistema internacional del primer ministro canadiense, Mark Carney", además de "la agilización de un proceso que se inició para un acuerdo entre Canadá y el Mercosur", y un campo de cooperación internacional en planos que tienen que ver con "lo universitario, ambiente, seguridad", sumado al comercio exterior y las posibilidades que se pueden abrir en Argentina.
Por su parte, Losada valoró la posibilidad a partir de este encuentro de mostrar que Santa Fe "es la segunda provincia exportadora" del país, y las fortalezas "que generamos a partir de espacios como Santa Fe Business Forum o la Ronda RIGI, para que los privados, tanto de nuestra provincia como de otras provincias y del exterior, puedan venir a invertir".
La funcionaria destacó la cooperación entre la Provincia y el país norteamericano desde el punto de vista técnico para el sector productivo como legumbres, miel y lácteos, reconociendo la necesidad de impulsar la reconversión productiva provincial. "Santa Fe tiene toda una reconversión productiva para no quedarse fuera de lo que será este foco de desarrollo económico en el país a partir de la minería, y así seguir siendo la plataforma logística de salida al mundo que tiene el país", concluyó.