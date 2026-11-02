El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió este lunes al embajador de Canadá en la Argentina, Stewart Ross Wheeler. La relación entre Santa Fe y Canadá se afianza en múltiples temas como las universidades, ambiente, seguridad y comercio exterior.
Pullaro recibió al embajador de Canadá para potenciar inversiones y comercio exterior
El vínculo entre Santa Fe y ese país se afianza en la cooperación universitaria, ambiental, de seguridad y comercial. Las autoridades presentaron la capacidad exportadora de la Provincia, sus iniciativas para atraer inversiones y el rol como plataforma logística del país.
Del encuentro, que tuvo lugar en la sede del Gobierno Provincial en la ciudad de Rosario, participaron también el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz; y la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada.
Acuerdo con Mercosur y cooperación
Tras la reunión, Díaz destacó algunas coincidencias, entre las que subrayó “la política y el sistema internacional del primer ministro canadiense, Mark Carney”, además de “la agilización de un proceso que se inició para un acuerdo entre Canadá y el Mercosur”, y un campo de cooperación internacional en planos que tienen que ver con “lo universitario, ambiente, seguridad”, sumado al comercio exterior y las posibilidades que se pueden abrir en Argentina.
Por su parte, Losada valoró la posibilidad a partir de este encuentro de mostrar que Santa Fe “es la segunda provincia exportadora” del país, y las fortalezas “que generamos a partir de espacios como Santa Fe Business Forum o la Ronda RIGI, para que los privados, tanto de nuestra provincia como de otras provincias y del exterior, puedan venir a invertir”.
La funcionaria destacó la cooperación entre la Provincia y el país norteamericano desde el punto de vista técnico para el sector productivo como legumbres, miel y lácteos, reconociendo la necesidad de impulsar la reconversión productiva provincial. “Santa Fe tiene toda una reconversión productiva para no quedarse fuera de lo que será este foco de desarrollo económico en el país a partir de la minería, y así seguir siendo la plataforma logística de salida al mundo que tiene el país”, concluyó.
Cuál es la relación comercial entre Santa Fe y Canadá
La relación comercial entre la provincia de Santa Fe y Canadá se caracteriza por una fuerte complementariedad productiva e intercambio enfocado en el sector agroindustrial, las energías renovables, la maquinaria y la biotecnología.
Santa Fe aporta una porción significativa del comercio exterior argentino con Canadá. Las principales exportaciones santafesinas incluyen al complejo sojero y agroindustrial, biofármacos y biotecnología (AgTech), maquinaria agrícola y autopartes y alimentos procesados y bebidas.
Desde Canadá, las empresas e industrias afincadas en Santa Fe importan principalmente insumos Industriales y químicos, maquinaria y bienes de Capital, fertilizantes e insumos agrícolas y productos medicinales.