El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, participó este miércoles en la apertura de ExpoSeguridad Rosario y pidió que la Legislatura avance con la reforma de las leyes de seguridad que impulsa el Gobierno provincial.
Cococcioni reforzó la defensa de la reforma de leyes impulsada por el gobierno santafesino
El funcionario provincial exigió debatir las reformas legales para reducir los índices de violencia urbana y agilizar el funcionamiento de la Justicia.
“Pedimos todas las herramientas que consideramos necesarias para seguir avanzando en devolverle la tranquilidad a la gente y descongestionar el saturadísimo sistema judicial que tenemos”, sostuvo. Explicó que muchas de las reformas no buscan ampliar las facultades de la Policía, sino agilizar procesos y reducir audiencias que, según dijo, generan gastos para los contribuyentes santafesinos.
Estadísticas de homicidios en Santa Fe
El ministro señaló que la provincia llegó a tener casi cuatro veces la media nacional de homicidios. “Hoy hay menos que hace tres años en Santa Fe, pero seguimos por encima de la media nacional. Mejoramos en comparación con nosotros mismos, pero no estamos en niveles aceptables”, afirmó.
También advirtió que el delito predatorio persiste y reclamó herramientas para actuar frente a esa situación. Mencionó la ley para abordar los mercados ilegales de celulares -que describió como el objeto más robado en Rosario- y la posibilidad de intervenir en los barrios más violentos.
Ante las críticas a las iniciativas, Cococcioni respondió: “A nosotros nos dicen: ‘Esto es un miniestado de sitio’. Estado de sitio es el que les ponen los delincuentes a los vecinos en los barrios. Los vecinos no pueden salir a la calle, pero no por miedo a la Policía, sino porque por ahí tienen una balacera y no pueden vivir tranquilos. Queremos que el Estado tenga las herramientas potentes para intervenir en esa situación”.
Y agregó: “Así como los delincuentes no nos piden permiso para ir a cometer delitos, queremos que el Estado por lo menos empate en el nivel de herramientas que tiene en la lucha contra el delito. De lo contrario, los delincuentes terminan teniendo más herramientas que nosotros”.
Las leyes que debate la Legislatura
Cococcioni afirmó que el gobernador Maximiliano Pullaro le pidió elaborar los proyectos que necesita la Provincia: “Nosotros hacemos los proyectos sin considerar la cuestión de negociación o diálogo político. Obviamente, tenemos en cuenta todas las opiniones. Son proyectos racionales, con sentido y anclaje en las normas constitucionales”, señaló.
El ministro sostuvo que las propuestas apuntan a garantizar “una norma que parece olvidada: que la gente tiene derecho a vivir en un entorno seguro”. Y añadió: “Hablamos de garantías constitucionales, menos de las garantías constitucionales que tienen los ciudadanos a que no los maten”.
Además, consideró que la discusión debe darse en la Legislatura. “Desde el Poder Ejecutivo vamos a pedir las herramientas que necesitamos para revertir y seguir revirtiendo la penosa situación que recibimos hace tres años. En la medida de las herramientas que nos den, calculamos que también así serán los resultados. Cuantas más herramientas nos den, más resultados podemos lograr en el menor tiempo posible para que la gente esté segura”, expresó.
“Acá hay un Gobierno que está poniendo todo, pero la Policía y el Gobierno solos no pueden si no hay herramientas más fuertes”, concluyó.