Cerró este martes por la noche la inscripción a la convocatoria que había lanzado el gobierno de la provincia para reclutar a policías retirados. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad a El Litoral, el plazo caducó un par de días antes de lo previsto – la fecha inicial era el próximo jueves, 5 de noviembre- debido a que ya se había cubierto la expectativa entre lugares a cubrir e interesados registrados.
Policías retirados en Santa Fe: cerró la inscripción con 83 mujeres anotadas y 545 varones
La edad promedio de los inscriptos es de 55 años, pero muchos de los anotados tienen entre 45 y 49. Rosario y Capital son los departamentos que más anotados generaron. Ahora, se analiza el perfil de cada uno para confeccionar la lista definitiva.
De hecho, los funcionarios consultados valoraron la buena respuesta alcanzada que permitió cerrar con 628 efectivos inscriptos. El desagregado muestra que de ese total, 83 son mujeres y 545, varones.
En cuanto a la procedencia geográfica, 342 corresponden a localidades del departamento Rosario; 173 a La Capital mientras que 114 se distribuyen en el resto de los distritos del interior provincial.
Edad y evaluación
De acuerdo con los datos consignados a este diario, se mantuvo como constante la edad de 55 años como promedio de los inscriptos, aunque muchos de los anotados tienen entre 45 y 49, puesto que antes de que se sancionara la última reforma previsional – el año pasado-, los uniformados podían retirarse con 25 años de servicio. Así, muchos lo hicieron habiendo cumplido los 40 años de edad; fueron "jubilados jóvenes".
A partir de ahora, se abre una instancia de análisis de todos los inscriptos. Ya comenzaron a ser entrevistados la semana pasada en Rosario y lo propio sucederá en esta capital. Sobre la base de la información que allí se obtenga y en función del análisis de las fojas de servicio y condiciones físicas de los interesados, se confeccionará una lista que será la definitiva y determinará quiénes serán los que efectivamente se reincorporen.
Con el retorno a la actividad, el retirado volverá a portar el arma reglamentaria. Las tareas asignadas serán específicas; no desempeñarán tareas preventivas en calle, sino que ejercerán trabajos de custodia en edificios y espacios públicos de las ciudades de Santa Fe y Rosario.
Motivación
Respecto de los factores que motorizaron la respuesta de cientos de retirados para volver a la fuerza, el gobierno entiende que algunos están asociados a la "valoración" de la actual gestión sobre la tarea policial, que se suma a las "buenas condiciones físicas" de muchos efectivos retirados como para poder retornar a la actividad.
Sin embargo, los mismos referentes admiten que uno de los factores determinados es el económico. El retorno a la actividad redunda en la posibilidad de que el efectivo pase a cobrar exactamente el doble de la remuneración que venía percibiendo como pasivo. A ello se le suma la posibilidad de un ascenso al cabo de 18 meses en servicio activo y si demuestran un desempeño ejemplar. Ello también reporta en un beneficio económico.