Convocatoria exitosa

Policías retirados en Santa Fe: cerró la inscripción con 83 mujeres anotadas y 545 varones

La edad promedio de los inscriptos es de 55 años, pero muchos de los anotados tienen entre 45 y 49. Rosario y Capital son los departamentos que más anotados generaron. Ahora, se analiza el perfil de cada uno para confeccionar la lista definitiva.