Última semana de inscripción

Ya son más de 600 los policías retirados de Santa Fe que quieren volver a la actividad

El jueves vence el plazo para los uniformados jubilados que quieran inscribirse y prestar funciones nuevamente en la institución. La mayoría pertenece a los departamentos Rosario y Capital. La semana entrante comenzarán a ser entrevistados en esta ciudad.