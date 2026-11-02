A una semana de que cierre la inscripción respectiva, el número de policías retirados de la provincia anotados para volver a la fuerza ya superó los seiscientos. Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe consultadas por El Litoral.
Ya son más de 600 los policías retirados de Santa Fe que quieren volver a la actividad
El jueves vence el plazo para los uniformados jubilados que quieran inscribirse y prestar funciones nuevamente en la institución. La mayoría pertenece a los departamentos Rosario y Capital. La semana entrante comenzarán a ser entrevistados en esta ciudad.
Según precisaron, se registraron 624 uniformados que respondieron a la convocatoria abierta por el gobierno a principios de octubre y que se extenderá hasta el próximo jueves 5 de noviembre. La actual es la segunda convocatoria que lanza la cartera en lo que va de la actual gestión de gobierno.
La semana pasada comenzaron a realizarse las entrevistas en la ciudad de Rosario, en tanto que la entrante sucederá lo propio en la capital.
De esas audiencias y del análisis de los antecedentes, foja de servicio y condiciones físicas de cada interesado, surgirá el listado definitivo de los agentes que serán aceptados para la posterior reincorporación.
Quiénes son
La composición del universo de los retirados que manifiestan interés por volver a prestar funciones muestra que Rosario tiene preponderancia a la hora de analizar el origen o la procedencia geográfica de los que se anotan. Ése es el departamento con más inscriptos, seguido por La Capital. El resto pertenecen a los demás departamentos de la provincia.
Desde el punto de vista etario, la edad promedio de los que se anotan para volver es de 55 años, aunque una porción significativa tiene entre 40 y 47. Ello responde a que previo a la última reforma del sistema previsional de Santa Fe, los efectivos podían retirase de manera voluntaria una vez que hubieran cumplimentado los 25 años de servicio.
Interés
Según manifestara oportunamente a El Litoral Federico Zingerling, director provincial de Formación para la Seguridad y Gestión de Carrera, la vocación incide en muchos de los retirados que manifiestan su intención de volver a las fuerzas.
Sin embargo, admitió que otro de los elementos de peso es el económico. Ello deriva del impacto que genera en el nivel de ingresos de quien vienen cobrando como pasivos y retornan a la actividad; la remuneración se duplica.
Asimismo, aquellos agentes que permanezcan en servicio activo durante más de 18 meses con un desempeño ejemplar podrán acceder a un ascenso extraordinario de un grado respecto de la jerarquía que detentaban al momento de su reincorporación.
La normativa para la reincorporación excluye de manera explícita a quienes hayan sido exonerados de las fuerzas, a quienes presenten incompatibilidades legales y a los que hayan sido desestimados en convocatorias previas.
Quienes sean aceptados y reincorporados, volverán a portar armas y estarán afectados a tareas de custodia en edificios públicos de las ciudades de Santa Fe y Rosario.