Debate legislativo

Abogados de Santa Fe cuestionaron el paquete de seguridad por afectar garantías constitucionales

En una conferencia de prensa, autoridades del Colegio de profesionales de la abogacía y referentes del Instituto de Derecho Penal advirtieron sobre posibles restricciones a las libertades individuales, el debilitamiento del control judicial y la afectación del derecho de defensa. Pidieron a los legisladores un análisis profundo antes de votar la iniciativa del Ejecutivo provincial.