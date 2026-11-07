"Salió aprobado el 90% de lo que pedimos", le dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, a El Litoral cuando se lo consultó sobre la votación en la Cámara de Diputados de Santa Fe de las llamadas Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública.
En Diputados de Santa Fe: con heridas, pero Unidos
El oficialismo votó el mensaje del Ejecutivo, con cambios, después de varios meses de análisis y discusiones. "Nos dieron el 90% de las herramientas", señaló Cococcioni.
"Vamos por todo lo que consideramos que necesitamos para mejorar el trabajo en seguridad. Las herramientas que nos dieron las vamos a exprimir al máximo", acotó el ministro para marcar que son pocas las provincias que tienen legislación que le den elementos importantes al Estado para enfrentar a la delincuencia. Uno de los instrumentos próximo a ser ley será el juicio en ausencia.
Cococcioni admitió que siempre desde el cargo se pide más en materia legislativa para tener herramientas. En el recinto, no son pocos los legisladores que admitieron que ser ministro de Seguridad es estar en la silla eléctrica. "Nos estamos preparando para aplicar los cambios que vote la Legislatura", destacó el funcionario del Ejecutivo.
Tras la media sanción de la Cámara de Diputados al mensaje del Poder Ejecutivo, el Senado le dará ingreso formal al expediente en la sesión del 19 de noviembre y el objetivo del oficialismo es hacerlo ley antes de finalizar noviembre.
La aprobación en Diputados demandó dos meses de arduas discusiones más allá de que el proyecto del Poder Ejecutivo haya tenido estado parlamentario desde el 14 de mayo. Maceró tres meses en cajones de comisiones hasta que los diputados radicales solicitaron avanzar en el tratamiento y lo pusieron bajo análisis de dos comisiones en forma conjunta: Seguridad Pública y Asuntos Constitucionales. La primera en manos del radical Martín Rosúa, la segunda de la socialista Lionella Cattalini.
Dos plenarios con invitados, otros dos plenarios donde los diputados de Unidos no obtuvieron acuerdos y el fracaso del tratamiento en el último jueves de octubre. La oposición mirando las diferencias entre la bancada socialista y el resto de Unidos. Esta semana, toda la oposición saludó que finalmente el trabajo o las discusiones de comisiones permitieron elaborar un mejor texto legislativo. Ventajas de que las legislaturas no sean escribanías o levantamanos.
Desde el punto de vista político, hubo mucha tensión en la alianza oficialista de Unidos. La primera expresión de esa tensión la expuso -nada más ni nada menos- que Felipe Michlig el pasado 22 de octubre en pleno recinto del Senado y desde la presidencia del cuerpo. Sin embargo, el último jueves los socialistas Cattalini y Joaquín Blanco mencionaron con nombre y apellido a dos funcionarios del Pro: Federico Angelini y Cristian Cunha. En cambio, las menciones a los radicales fueron elípticas y no con nombre y apellido.
En Unidos, optaron por no responder. Incluso Ximena Sola -Pro- allegada a Angelini- habló después de Cattalini y explicó las ventajas del proyecto. Solo Rosúa hizo alguna defensa sin mencionar a Angelini.
José Corral, encargado de cerrar el debate, recordó todo lo votado en materia de seguridad desde diciembre de 2023. "Aprendí en el paso de la función pública que lo que importan son los resultados", destacó el radical cuando marcó que la gestión de Pullaro tiene un contrato social de mejorar la seguridad pública. "En diciembre de 2023 había demanda desesperada de mejorar la seguridad", subrayó para luego repasar las leyes sancionadas al inicio del período.
"Aprendí que el desafío no es tener razón, ni siquiera es afirmar nuestras propias convicciones; pero las ideas tienen que confrontar con la realidad y el desafío es conseguir los resultados que los sintetizamos en números", destacando antes la validez y honestidad del debate. "En seguridad, los números son sufrimientos; el mapa de los homicidios es el mapa de las carencias", apuntó.
De aquellas políticas de inicio de mandato, mencionó que hoy hay 1200 detenidos por microtráfico, 155 búnkeres destruidos y 605 presos de alto perfil detenidos, 63 de ellos de nivel 1, los considerados más peligrosos.
El proyecto votado dota al sistema provincial de persecución penal y seguridad de los instrumentos para intervenir frente a la criminalidad organizada, la violencia urbana y la continuidad de actividades delictivas desde establecimientos penitenciarios. Objetivos son fortalecer la capacidad estatal de prevención e investigación y la protección de víctimas, con decisiones susceptibles de control y prueba utilizable en el proceso.
Corral finalizó con mimos a los socios de la coalición. "Tenemos miradas diferentes pero reivindico la capacidad de acción, de transformar la realidad de la coalición cuando discutimos cosas concretas. Sabemos que este tipo de políticas necesita sostén político, que le agrega miradas y le agrega consensos", señaló.
Antes, Blanco había pedido más discusión política y no tanta comunicación, no obstante se valió del recurso de fotos de etapas de gobiernos encabezadas por socialistas con Cococcioni funcionario de Hermes Binner y Pullaro de Miguel Lifschitz. "Es un texto mucho mejor que el que mandó el Ejecutivo" había dicho Cattalini y eso mismo marcaron opositores como Emiliano Peralta, Celia Arena, Lucila De Ponti, Alejandra Rodenas, Silvia Malfessi, Juan Argañaraz o Natalia Armas Belavi.
Tras la votación, Corral y Blanco se fundieron en un abrazo en el hall de la Legislatura a la vista de todos los cronistas. En tanto, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, se retiraba de la Legislatura satisfecho con el texto. Lo que resta de la agenda parlamentaria, no parece tener temas tan controvertidos para el seno de Unidos.
La Casa Gris, tal vez, aceptará el pedido de Michlig que no remitan temas que generen conflictos políticos. Se acerca febrero, el mes del cierre de listas y la política empieza a enfocarse en las urnas.
12 observaciones
El texto sobre Herramientas tiene 27 artículos de los cuales 12 tuvieron votos de rechazo de algunos de los 37 diputados que lo aprobaron.
- Art 1: Rodenas rechazó el artículo que incorpora el 113Bis al Código Procesal Penal con la figura de la declaración informativa.
- Art 5: Cambia el 162 del CPP en el tema Exclusiones probatorias. En contra, el bloque Somos Vida, Rodenas, Argañaraz, Armas Bellavi y Castellani.
- Art 6: Retoca el 170 del CPP sobre allanamientos sin autorización judicial. Rechazo del bloque Somos Vida y de Rodenas.
- Art 7: Cese del estado antijurídico (207 del CPP). Voto negativo de Somos Vida.
- Art 8: Rechazo de Rodenas al 219 bis del CPP.
- Art 15 al 20: Todos con voto contrario de Rodenas, Somos Vida y Castellani. Son todos cambios al Código de Convivencia para el procedimiento monitorio.
- Art 21: Otro no de Rodenas. En este caso es al régimen agravado de detención.