Transición y adecuación

Nueva Ley de Municipios: 27 ciudades de la provincia de Santa Fe perderán un concejal

De ese universo, 26 tienen entre 10 y 20 mil habitantes. Y deben ajustar su integración al nuevo piso; de seis bancas se baja a cinco. En la ciudad de Esperanza, en tanto, impera el criterio de cómo ha evolucionado la densidad demográfica del distrito. Allí, de 8 deberán pasar a siete.