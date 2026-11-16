Veintiséis ciudades de la provincia verán reducida la integración de sus concejos deliberantes en un miembro, a partir de la vigencia de la Nueva Ley Orgánica de Municipios. Se trata de los distritos que poseen entre 10 y 20 mil habitantes.
Nueva Ley de Municipios: 27 ciudades de la provincia de Santa Fe perderán un concejal
De ese universo, 26 tienen entre 10 y 20 mil habitantes. Y deben ajustar su integración al nuevo piso; de seis bancas se baja a cinco. En la ciudad de Esperanza, en tanto, impera el criterio de cómo ha evolucionado la densidad demográfica del distrito. Allí, de 8 deberán pasar a siete.
La diferencia surge a partir de que la nueva normativa modifica el piso de composición de los cuerpos deliberativos. Antes de la reforma dicho valor se había fijado en seis ediles; ahora, con la aspiración de que todos posean un número impar de integrantes, esa base es de cinco.
Esa sola condición obliga a modificar (y reducir) la cantidad de bancas en las ciudades citadas.
Se trata de Villa Ocampo, San Jorge, Rufino, Recreo, Fray Luis Beltrán, Puerto General San Martín, San Javier, Carcarañá, Tostado, Ceres, San Cristóbal, Las Parejas, Las Rosas, Sauce Viejo, San José del Rincón, Laguna Paiva, Armstrong, Las Toscas, Calchaquí, Pueblo Esther, El Trébol, San Carlos Centro, Totoras, Helvecia, Frontera y Monte Vera.
Del resto de las ciudades que poseen más de veinte mil habitantes, la única que pierde un concejal es Esperanza. En este caso, el criterio imperante está asociado a los nuevos parámetros en términos de densidad demográfica que determinan el número de ediles. Sobre esa base, de ocho concejales en la actualidad, deberá pasar a siete.
Elecciones
Como publicara oportunamente El Litoral, la reciente reglamentación de la nueva Ley Orgánica de Municipios otorgó plazo hasta el 30 de noviembre próximo para que todas aquellas localidades que deben modificar sus cuerpos legislativos, ya sea por ampliación o reducción de sus miembros, comuniquen la decisión respectiva a la Secretaría de Gobiernos y Municipios de la provincia.
De ese modo, la adecuación que redundará en el proceso electoral del año que viene, será tenida en cuenta para el decreto de convocatoria a elecciones que deberá firmar el gobernador a principios de diciembre.
Las localidades que no formalizaran dicha decisión antes de fin de mes, podrán posponerla para los siguientes procesos electorales, ya sea el de 2029 o el de 2031.
Pero en ambos casos, deberán notificar la determinación al Poder Ejecutivo tres mes antes de que finalice el año previo al que se realizará el comicio. Es más, si no se adecuasen voluntariamente en los comicios del año que viene o en los de 2029, la ley se aplicará sin excepciones en el 2031.
Quién comunicó
Hasta el momento, las únicas que comunicaron la decisión de aggiornarse a la nueva normativa a través de las elecciones de 2027 son las ciudades de Totoras y Helvecia.
Ambas reducen en un miembro sus concejos. Otras dos hicieron lo propio pero para confirmar que sus cuerpos deliberantes no tendrán cambios; se trata de Villa Constitución con ocho ediles, y Venado Tuerto que tiene y seguirá teniendo diez.
En tanto, otra ciudad además de Rosario y San Lorenzo comunicó a la Secretaria de Gobierno y Municipios que elegirá estatuyentes el año que viene para dictar su respectiva Carta Orgánica. Se trata de la localidad de Pérez.