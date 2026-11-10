Tras la reglamentación del Poder Ejecutivo

Cómo se adaptan los gobiernos locales a la nueva Ley Orgánica de Municipios de Santa Fe

Los distritos que tendrán cambios en la composición numérica de sus concejos deliberantes contarán con tiempo para comunicarlo a la provincia hasta fin de mes. Hasta ahora sólo dos ciudades hicieron la correspondiente notificación. Qué sucederá con las localidades de menos de diez mil habitantes.