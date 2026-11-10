Hasta el momento, sólo dos localidades comunicaron formalmente a la Subsecretaría de Gobierno y Municipios de la provincia que cambiarán la composición de sus concejos deliberantes a partir de las elecciones del año que viene. El trámite se enmarca en lo que establece la reglamentación reciente de la Ley Orgánica de Municipios. Allí se plantea un plazo hasta el 30 de noviembre para que aquellos distritos que vayan a aumentar o reducir la integración de los concejos, producto de la nueva ley, lo notifiquen a la repartición provincial citada.
Cómo se adaptan los gobiernos locales a la nueva Ley Orgánica de Municipios de Santa Fe
Los distritos que tendrán cambios en la composición numérica de sus concejos deliberantes contarán con tiempo para comunicarlo a la provincia hasta fin de mes. Hasta ahora sólo dos ciudades hicieron la correspondiente notificación. Qué sucederá con las localidades de menos de diez mil habitantes.
Según pudo saber El Litoral, hasta el momento, dos distritos cumplieron con la comunicación formal y en ambos casos lo que se transmite es la decisión de reducir el número de ediles. Se trata de Totoras y Helvecia; en los dos casos plantean bajar de seis a cinco concejales. Ello deriva de la nueva base numérica que tendrá la integración del cuerpo deliberante. Con la normativa anterior, el piso era seis ediles; ahora, es de cinco. La aspiración es lograr números impares en la composición de los concejos para evitar empates.
Las variantes en el número de ediles también pueden resultar de los nuevos parámetros establecidos en la normativa, en términos de la cantidad de habitantes de cada localidad.
Otros dos distritos, en tanto, notificaron formalmente que no tendrán cambios en sus composiciones. Se trata de Venado Tuerto y Villa Constitución. La primera seguirá con diez concejales; la segunda, con ocho.
En rigor, las localidades que no experimentarán cambios no tienen la obligación de formalizar la decisión ante la Secretaría de Municipios, y quienes deban adecuar la composición pero prefieren hacerlo en procesos electorales posteriores – 2029 ó 2031- podrán notificar la decisión tres meses antes de que finalice el año previo al del comicio.
Otros casos
Existe otro universo de localidades sobre las que también se aguardan novedades. Se trata de las catorce ciudades de la provincia que ostentan dicha jerarquía pero sin superar los diez mil habitantes.
n la actualidad, todas poseen concejos deliberantes. Pero en estos casos, la nueva normativa plantea que si lo desean, pueden recuperar la conformación que sería equivalente a la "comisión comunal" – según la antigua Ley de Municipios y Comunas-, o permanecer sin cambios. Si decidieran volver a la figura anterior, los concejos quedarían eliminados.
En esa condición se encuentran las localidades de Alvear, Florencia, Malabrigo, Romang, San Jerónimo Norte, San Genaro, San Guillermo, San José de la Esquina, San Vicente, Sastre, Suardi, Teodelina, Villa Cañás y Villa Minetti.
Como se dijo, hasta el momento, ninguna hizo saber la decisión de cambiar la figura que poseen. Y si no lo hacen antes de fin de mes, deberán renovar parcialmente los cuerpos deliberativos que poseen en la actualidad.
Una salvedad; los concejales que se elijan en 2029, tendrán un mandato sólo de dos años para poder, a partir de 2031, unificar todos los mandatos y comenzar desde entonces con períodos de cuatro años en todas las localidades, tal como lo estipula el nuevo texto constitucional.