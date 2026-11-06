Hay plazo hasta el 30 de noviembre

Hasta el momento, sólo dos municipios en Santa Fe comunicaron que elegirán constituyentes en 2027

Se trata de Rosario y San Lorenzo. Ambas transmitieron formalmente la decisión al gobierno provincial. La elección de los estatuyentes que dictarán las respectivas cartas orgánicas será incluida en la convocatoria que realice el Poder Ejecutivo para el proceso de 2027. Santa Fe postergará.