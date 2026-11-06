Por mandato de la nueva Constitución de Santa Fe reformada y sancionada en setiembre de 2025, se consagraron las autonomía municipales y se les concedió a las ciudades de más de diez mil habitantes la posibilidad de que dictaran sus propias cartas orgánicas.
Hasta el momento, sólo dos municipios en Santa Fe comunicaron que elegirán constituyentes en 2027
Se trata de Rosario y San Lorenzo. Ambas transmitieron formalmente la decisión al gobierno provincial. La elección de los estatuyentes que dictarán las respectivas cartas orgánicas será incluida en la convocatoria que realice el Poder Ejecutivo para el proceso de 2027. Santa Fe postergará.
Para eso, cada distrito deberá elegir a los estatuyentes; una suerte de "convencionales constituyentes" que deliberarán en una especie de "mini Convención" para sancionar la Carta Orgánica de cada localidad.
En la reciente reglamentación de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, el Poder Ejecutivo concedió un plazo que expira el 30 de noviembre para comunicar formalmente a la Subsecretaría de Gobierno y Municipios si elegirán constituyentes en las elecciones de 2027.
De no hacerlo, tendrán la misma chance en los procesos electorales posteriores; tanto el de 2029 como el de 2031. En esos casos, deberán comunicar la decisión tres meses antes de que finalice el año previo al comicio.
Hasta el momento, según confirmaron fuentes oficiales a El Litoral, sólo dos ciudades comunicaron formalmente la determinación de elegir estatuyentes el año que viene. Se trata de los municipios de Rosario y San Lorenzo. Otras localidades analizan el tema sin haber tomado aún una decisión, y en algunos casos, se encuentra en trámite la sanción de la ordenanza que debe plasmar la pretensión.
La comunicación formal de la decisión es vital para que la eventual elección de estatuyentes sea incorporara en la convocatoria que deberá hacer el gobernador para los comicios provinciales.
Dicho decreto sería rubricado por el mandatario a principios de diciembre. Y para ello, la Casa Gris tomará como base la ordenanza que oportunamente votara (o vote) cada Concejo para cristalizar la decisión de convocar al proceso estatutario.
Caso Santa Fe
En el caso de la municipalidad de Santa Fe, el intendente Juan Pablo Poletti ya ha manifestado de manera pública que se dejará pasar la próxima instancia electoral, y se pospondrá para la siguiente la eventual elección de estatuyentes. Sería, entonces, en 2029, ya con otra gestión de gobierno.
Fuentes locales consultadas por El Litoral fundamentaron la posible postergación en la eventual confusión que podría generar en el electorado la elección de estatuyentes. Además, que no está aún arraigo en la sociedad santafesina el concepto de la autonomía, sus beneficios y sus implicancias.
Aun así, se explicó que restan una serie de reuniones en el ámbito de Unidos a nivel ciudad para tomar la decisión definitiva.