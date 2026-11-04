La cobertura de cargos relevantes de la Justicia Federal dio un nuevo paso con la aprobación, en comisión, de las ternas para el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe, con competencia electoral, y dos vocalías de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Aprobaron ternas para el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe y la Cámara de Rosario
La Comisión de Selección aprobó 71 ternas que involucran a 296 postulantes para cubrir cargos judiciales en todo el país. Entre ellos figuran puestos estratégicos para la Justicia Federal santafesina. El trámite avanza próximo al recambio de consejeros.
Las definiciones forman parte de una serie de concursos que avanzaron en las últimas reuniones de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, presidida por la abogada Fernanda Vázquez, cuando faltan pocos días para la renovación de los integrantes del organismo encargado de seleccionar y controlar a los magistrados.
En total, la comisión aprobó 71 ternas que involucran a 296 postulantes, dentro de concursos que comprenden distintas cantidades de vacantes. El avance no supone todavía el nombramiento de nuevos jueces, pero representa un paso necesario para cubrir cargos que, en algunos casos, permanecen pendientes desde hace varios años.
Cargos relevantes para Santa Fe
Entre los expedientes incluidos aparece el correspondiente al Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe, que tiene competencia electoral y, por lo tanto, interviene en una materia particularmente sensible para el funcionamiento institucional y los procesos electorales nacionales en la provincia.
También avanzaron las ternas destinadas a cubrir dos vacantes en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, correspondientes a las salas A y B.
La importancia de estas definiciones radica en que se trata de órganos judiciales con responsabilidades dentro de la estructura federal de la provincia, tanto en primera instancia como en la revisión de decisiones de los juzgados inferiores.
Por el momento, la información difundida no identifica a los postulantes que integran cada terna ni establece fechas para las designaciones definitivas.
Demoras en concursos
La situación santafesina se inscribe en un problema de alcance nacional: la acumulación de vacantes y la prolongación de los procedimientos para cubrirlas.
El caso más antiguo entre los expedientes que avanzaron corresponde a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. El concurso comenzó en octubre de 2019 y comprende tres puestos en sus salas I, II y III.
También permanecen pendientes desde abril de 2020 dos cargos en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. A ellos se agregaron otros tres puestos correspondientes a un concurso iniciado en 2024.
La comisión aprobó, además, ternas para juzgados federales de Morón, Tartagal, Concepción del Uruguay, Villa María y San Francisco, junto con cargos en las cámaras federales de Comodoro Rivadavia y Posadas.
La nómina comprende asimismo tribunales orales federales de Corrientes, La Plata, Salta, Tucumán y La Pampa, y vacantes en los fueros de seguridad social, civil, familia, comercial y penal.
Entre los cargos incluidos figuran 16 juzgados civiles, diez de familia y cuatro de primera instancia de la seguridad social, un fuero atravesado por la demanda de reclamos jubilatorios.
Recambio del Consejo
Las aprobaciones se producen en vísperas de una renovación institucional que modificará la composición del Consejo de la Magistratura.
Este jueves, la Corte Suprema tiene previsto tomar juramento a los representantes elegidos por el estamento judicial. También comenzaron las notificaciones para avanzar con las incorporaciones correspondientes a los abogados, mientras permanecen pendientes definiciones de las cámaras de Diputados y Senadores.
Según el cronograma previsto, el nuevo Consejo comenzará a funcionar el 18 de noviembre, bajo la presidencia de Horacio Rosatti, en su condición de titular de la Corte Suprema.
La Comisión de Selección, que actualmente integran representantes de la magistratura, la abogacía, el Congreso, el ámbito académico y el Poder Ejecutivo, dejará así encaminada una importante cantidad de expedientes para la próxima integración del organismo.