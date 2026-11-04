Consejo de la Magistratura

Aprobaron ternas para el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe y la Cámara de Rosario

La Comisión de Selección aprobó 71 ternas que involucran a 296 postulantes para cubrir cargos judiciales en todo el país. Entre ellos figuran puestos estratégicos para la Justicia Federal santafesina. El trámite avanza próximo al recambio de consejeros.