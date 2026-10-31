Desde que se puso en funcionamiento la actual composición del Consejo de la Magistratura, que encabeza el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, cuatro jueces federales fueron destituidos de sus puestos por el Jurado de Enjuiciamiento y uno eligió renunciar ante de enfrentarse al jury.
Cómo funciona el proceso para la destitución de jueces en la Nación
Entre 2022 y 2026, cuatro jueces resultaron destituidos, uno renunció antes del juicio de remoción y otros cuatro recibieron otro tipo de sanciones. Todos los casos, uno por uno.
En tanto, hubo sanciones con retención de haberes para otros cuatro magistrados y se esperan definiciones para otro de los investigados.
Los jueces removidos de sus cargos por mal desempeño fueron, en primer lugar, el ex juez federal de Mendoza Walter Bento; condenado en juicio oral a 18 años de prisión por delitos como asociación ilícita, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito, entre otros.
Luego, Martín Poderti, ex integrante de un Tribunal Oral Federal de Mar del Plata acusado por el faltante de monedas de oro cuando era funcionario y el ex juez de Mar del Plata Alfredo López, desplazado por graves expresiones discriminatorias en sus redes sociales.
Finalmente, tal como informó El Litoral, el ex juez federal de Rosario Gastón Salmain, quien perdió sus fueros este jueves como consecuencia de haber mentido en su CV para ocular que había sido echado del Poder Judicial por intentar manipular causas judiciales.
Tras perder los fueros, quedó detenido por orden de la justicia de Rosario que lo investiga por el supuesto cobro de coimas para dictar fallos.
A diferencia de ellos, Marcelo Bailaque evitó ser destituido renunciando a su cargo al inicio del juicio de remoción y el Poder Ejecutivo le aceptó esa dimisión. Desde entonces también está preso.
El procedimiento
Las destituciones fueron consecuencias de las investigaciones abiertas en el Consejo de la Magistratura, desde que se puso en funcionamiento en abril del 2022 la actual estructura de organismo que selecciona y controla a los jueces.
Los expedientes se tramitaron en las comisiones de Acusación y luego fueron respaldados por votaciones en el Plenario, con la participación de sus 20 miembros Antes de este período, el Consejo de la Magistratura había registrado 18 destituciones entre 1999 -su puesta en funcionamiento- y 2022.
La actual integración está compuesta por el presidente de la Corte Horacio Rosatti, el representante del Ejecutivo -hoy el viceministro de Justicia Santiago Viola-, los diputados Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Gonzalo Roca y Álvaro González; los senadores Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti, Luis Juez y Eduardo Vischi.
También los jueces Diego Barroeteaveña, Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones y Alejandra Provítola; los abogados Fernanda Vázquez, Alberto Maques, Jimena de la Torre y Cesar Grau; y los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit.
Caso por caso
Como se recordará, el Consejo de la Magistratura evalúa las denuncias, escucha a los magistrados investigados y resuelve sobre si hay elementos para que se evalúe su destitución. Esa definición, en tanto, está en manos del Jurado de Enjuiciamiento y en la que distintos consejeros actúan como fiscales.
Aquí un detalle las investigaciones de los últimos casos que terminó con magistrados removidos por mal desempeño.
*Walter Bento: el ex titular del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza fue destituido 8 de noviembre de 2023 por mal desempeño. Entre las conductas acreditadas se incluyeron maniobras para interferir en la investigación penal en su contra, irregularidades patrimoniales y en sus declaraciones juradas, y su inscripción en un concurso pese a encontrarse procesado.
*Marcelo Bailaque: el ex titular del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario dejó el cargo el 1 de julio de 2025 antes del inicio del juicio de remoción. El Poder Ejecutivo aceptó su dimisión mediante el Decreto 443/2025, fechado el 30 de junio y publicado el 1 de julio de 2025, con efectos desde ese mismo día. Su salida impidió que el procedimiento concluyera con una sentencia del Jurado de Enjuiciamiento.
*Martín Poderti: el ex integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata fue destituido 18 de diciembre de 2025 por incumplir sus deberes de custodia de una caja de seguridad judicial de la que desaparecieron 144 monedas de oro, cuando se desempeñaba como secretario judicial. El Jurado consideró que esa conducta comprometía su idoneidad para continuar ejerciendo la magistratura.
*Alfredo López: el ex titular del Juzgado Federal Nº 4 de Mar del Plata fue destituido el 18 de agosto de 2026 por publicar reiteradamente expresiones antisemitas y discriminatorias en redes sociales. El Jurado consideró que esas conductas constituían una falta ética grave, incompatible con el ejercicio de la función judicial.
*Gastón Salmain: el ex titular del Juzgado Federal Nº 1 de Rosario fue destituido el 29 de octubre del 2026 por ocultar antecedentes al concursar para acceder a la magistratura, entre ellos su cesantía del Poder Judicial. El Jurado entendió que esa omisión consciente quebrantó la confianza pública necesaria para ejercer el cargo.
A esta lista cabe incluir el trabajo del Consejo en el caso del juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, acusado por inconductas porque habría ejercido supuesta "violencia y acoso laboral", según una causa en su contra. El magistrado fue suspendido y enviado al jury, donde no se encontraron prueba para removerlo.
Otras sanciones
En tanto, además de los procesos de remoción, el Consejo de la Magistratura aplicó entre 2022 y 2026 sanciones disciplinarias a cuatro jueces: tres recibieron multas sobre sus haberes y uno, un apercibimiento.
Javier Anzoátegui: el 4 de octubre de 2023 el integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8 de la Capital Federal recibió una multa equivalente al 50% de sus haberes, por única vez, por expresiones ofensivas, revictimizantes y discriminatorias en una sentencia sobre abuso sexual. El Consejo también lo instó a actualizar su capacitación en perspectiva de género.
Luis María Rizzi: el 4 de octubre de 2023 el integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8 de la Capital Federal recibió una multa equivalente al 50 % de sus haberes, por única vez, por las expresiones vertidas en la misma sentencia. El Consejo consideró que comprometían el decoro de la función judicial y los derechos humanos, y también lo instó a actualizar su capacitación en perspectiva de género.
Alberto Calandrino: el 29 de mayo de 2024 el titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 35 recibió una sanción de apercibimiento por demoras injustificadas en la tramitación de expedientes, consideradas un incumplimiento de las normas procesales y de sus deberes como magistrado.
Miguel Ángel Guerrero: el 10 de julio de 2024 el titular del Juzgado Federal de Eldorado, Misiones, recibió una multa equivalente al 30% de sus haberes, por única vez, por conductas de maltrato y hostigamiento laboral contra empleados y funcionarios del juzgado, que incluyeron violencia de género contra empleadas y funcionarias.
En tanto, está pendiente de análisis por parte del Plenario el caso de Carlos Hugo Goggi. El 19 de agosto de 2026, la Comisión de Disciplina aprobó un dictamen que propone aplicar al titular del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 91 una multa equivalente al 35% de sus haberes, por única vez, por su actuación respecto de la Ley de Honorarios Profesionales.