Gastón Salmain fue destituido como juez federal de Rosario por decisión unánime del jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura. Es por haber omitido expresamente que había sido echado del Poder Judicial por intentar sobornar a una empleada para manipular causas cuando concursó para convertirse en juez.
El Jurado de Enjuiciamiento removió al juez Gastón Salmain y quedó sin fueros
La decisión del tribunal disciplinario dejó al funcionario sin fueros tras determinarse que mintió bajo juramento al postularse a la magistratura nacional.
Salmain no estuvo presente para la lectura del veredicto. Tampoco estuvo uno de sus abogados defensores, José Manuel Ubeira, pero el fallo fue escuchado por su codefensor, Yamil Castro Bianchi. En el recinto también estuvieron los consejeros que actuaron de acusadores: el senador Luis Juez y el juez Diego Barroetaveña.
La decisión se anunció este jueves por la mañana y estuvo a cargo del tribunal integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Monte de Oca (LLA) y María Florencia López (UxP), los diputados Nicolás Mayoraz (LLA) y Christian Alejandro Zulli (UxP) y la abogada Ana Beatriz Fernández.
Según el veredicto, Salmain se inscribió en 33 concursos, con carácter de declaración jurada y en ningún caso reportó esa cesantía, pese a que el reglamento de concurso le exigía reportar ese cargo y los motivos de su apartamiento. “Eligio qué declarar y qué callar”, estableció el jury, que entendió esa decisión una grave inconducta ética.
Salmain juró en mayo de 2023 como juez federal en Rosario. A ese cargo llegó luego de concursar y omitir que había sido cesanteado del Poder Judicial cada vez que concursó para ser juez. La acusación recordó que, siendo empleado, Salmain le propuso a una empleada de la mesa de entrada de la Cámara de la Seguridad Social manipular sorteos así se asignaban al juzgado donde reportaba una serie de expedientes, que le servirían al estudio de abogados donde él trabajaba en paralelo.
La empleada lo denunció ante sus superiores, hubo una causa penal, Salmain fue procesado y resolvió la causa con una probation haciendo en el Jardín Botánico. La Corte Suprema lo cesanteó en 2002.
La denuncia por esta investigación se originó luego de que el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti remitiera al Consejo estos antecedentes, luego de un pedido de informes de la Cámara Electoral y a raíz de una investigación periodística que ventilaba detalles de aquella cesantía. En paralelo, la diputada provincial socialista Lionella Cattalini presentó una ampliación de la denuncia y reclamó que el organismo avance con urgencia en el juicio político.
Por unanimidad y después de oír a Salmain en una audiencia, el Consejo de la Magistratura votó su suspensión y que su caso fuera evaluado por el Jurado de Enjuiciamiento.
Allí, los consejeros que actuaron como fiscales pidieron su destitución por mal desempeño no solo por sus antecedentes en el CV sino por el trámite que tuvo la llamada causa Attila, por la que está siendo penalmente investigado.
Desde diciembre pasado, está procesado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. Se lo acusa de manipular un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso con la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, a cambio de una coima de 200 mil dólares. El empresario beneficiado, Fernando Whpei, fue quien detalló la maniobra al declarar como arrepentido en el marco de la causa donde se investiga a otro exjuez de Rosario, Marcelo Bailaque. Como intermediario en esta maniobra también quedó procesado un lobbista judicial. En la causa se dictó la orden de detención de Salmain, que no se hizo efectiva porque aún mantiene fueros como juez. Las decisiones fueron revisadas y confirmadas por la Cámara Federal de Rosario y por la Cámara Federal de Casación Penal.
En sus últimas palabras ante el jury, Salmain afirmó: “Cuando concursé lo hice en el convencimiento de que podía desempeñar el cargo, intenté ser el mejor juez que pude ser. Lo que dicen los empleados… Eso soy yo. No soy lo que dice la acusación. Dicen que el que se cae y se levanta es más fuerte que el que nunca se cayó. Yo me caí. Pero me levanté y camino”. Al momento del veredicto, no estuvo presente.