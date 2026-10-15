En el Consejo de la Magistratura

Terminó el jury al juez Salmain y piden formalmente su destitución

Está acusado por un supuesto cobro de coimas y de haber omitido una cesantía dictada cuando aún era empleado judicial. “Nos mintió en la cara”, sostuvo el acusador Luis Juez. El magistrado aseguró que “no soy lo que dice la acusación” y la defensa aludió a internas de la Corte nacional.