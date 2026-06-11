El Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió suspender al juez federal de Rosario, Gastón Salmain, y aprobó por unanimidad el inicio del proceso para su remoción. Además, el magistrado será acusado ante el Jurado de Enjuiciamiento, en una decisión que generó repercusiones políticas y judiciales en Santa Fe.
Santa Fe: repercusiones políticas tras la suspensión del juez Salmain
La diputada provincial Lionella Cattalini respaldó la decisión del Consejo de la Magistratura, consideró que marca un precedente institucional y sostuvo que la medida expone presuntas irregularidades dentro del fuero federal, al tiempo que reclamó mayor control y transparencia en la designación de magistrados.
Salmain está procesado por presuntos delitos de corrupción, entre ellos cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato. La investigación judicial lo vincula con una presunta maniobra para favorecer operaciones financieras vinculadas a la compra de dólares en medio de restricciones cambiarias, a cambio de supuestas coimas.
Otro de los puntos que pesan sobre el magistrado es la acusación de haber omitido informar, al momento de concursar para el cargo, que había sido expulsado del Poder Judicial de la Nación en 2001 en el marco de una causa por corrupción. Aunque conserva inmunidad de arresto por su investidura, no podrá seguir ejerciendo funciones judiciales mientras avance el proceso.
Cattalini celebró la decisión
La diputada provincial Lionella Cattalini se refirió a la resolución en diálogo con Primera Mañana y consideró que la suspensión representa un paso importante para el funcionamiento institucional de la Justicia santafesina "que viene atravesando hechos escandalosos de corrupción”.
La legisladora señaló además que el caso podría exponer una estructura más amplia de irregularidades dentro de la Justicia Federal. “Esto empieza a desentrañar una trama de corrupción muy importante que funcionaba en la Justicia Federal, que involucraba a exjueces, a políticos, a empresarios y a sindicalistas”, afirmó.
Las acusaciones
Cattalini también apuntó contra la forma en la que Salmain accedió al cargo y cuestionó que no se haya tenido en cuenta un antecedente disciplinario.
“Este juez llegó a ser magistrado omitiendo un hecho de corrupción. No dijo que lo habían echado del Poder Judicial de la Nación en el año 2001 por una causa de corrupción y, a pesar de eso, lo designaron igual”, remarcó.
Además, recordó que el juez enfrenta una causa de gran magnitud y una prisión preventiva ya dictada. “Tiene prohibición de salir del país, está imputado por una causa enorme donde se presume que recibió 200 mil dólares de coima”, indicó.
En ese sentido, la diputada planteó interrogantes sobre la continuidad del magistrado al frente de decisiones judiciales: “¿Qué más hacía falta para darnos cuenta de que esta persona no podía seguir tomando decisiones en la provincia de Santa Fe?”.
Antecedente para el sistema judicial
Para la legisladora, la suspensión de Salmain también marca un precedente respecto del control sobre quienes ejercen cargos judiciales. “Es un juez suspendido al que, hasta hace muy poquito, incluso le habían dado más funciones. Ojalá sigamos con procesos de mayor celeridad porque la ciudadanía necesita confiar en quienes toman decisiones sobre sus derechos”, expresó.
Por último, remarcó el impacto institucional de la medida: “Si una persona sospechada de corrupción toma decisiones sobre derechos de la ciudadanía, ¿qué garantía tiene cualquier ciudadano de que esa decisión sea tomada con imparcialidad e idoneidad?”.
La diputada recordó además que ya fueron designados los tres consejeros que llevarán adelante el jury de enjuiciamiento y señaló que ahora la atención estará puesta en cuándo comenzará formalmente el proceso.