Causa por corrupción

Santa Fe: repercusiones políticas tras la suspensión del juez Salmain

La diputada provincial Lionella Cattalini respaldó la decisión del Consejo de la Magistratura, consideró que marca un precedente institucional y sostuvo que la medida expone presuntas irregularidades dentro del fuero federal, al tiempo que reclamó mayor control y transparencia en la designación de magistrados.