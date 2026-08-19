En el Jurado de Enjuiciamiento

Echaron a un juez marplatense por expresiones antisemitas en redes

Es el número 21 desde que funciona el Consejo de la Magistratura y el cuarto desde que la Corte volvió a asumir la presidencia del organismo. Hubo 40 procesos, con 8 absoluciones y otros acusados que optaron por renunciar. Debate sobre la libertad de expresión y las condiciones que debe reunir un juez para ejercer su cargo.