Se renueva en noviembre

Se desata la disputa en el Congreso por el Consejo de la Magistratura

Luego de las elecciones de jueces y abogados, ambas cámaras deben definir a los cuatro representantes de cada una, que asumirán el 18 de noviembre. Un movimiento en el bloque justicialista del Senado complicó el escenario y podría llegar a la Justicia.