La Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, presidida por María Fernanda Vázquez, aprobó este jueves 38 ternas en 15 concursos. Además, aprobó por unanimidad el listado del Concurso Anticipado N° 506.
Avanza el trámite para cubrir vacantes de la Justicia Federal en Santa Fe
La Comisión de Selección aprobó 38 nuevas ternas en 15 concursos para cargos judiciales.Incluyen dos vocalías para la Cámara Federal de Rosario y la titularidad del juzgado federal No. 1 de Santa Fe. En el país quedan aún casi 300 cargos vacantes.
Las ternas corresponden a cámaras de apelaciones, tribunales orales y juzgados de primera instancia de siete provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. E incluyen dos cargos de vocal para sendas salas de la Cámara Federal de Rosario, y la titularidad del Juzgado Federal No. 1 de la ciudad de Santa Fe.
Estas ternas se suman a las 21 que la Comisión aprobó en su sesión del 14 de octubre, correspondientes a otros 8 concursos. Con lo cual, en dos sesiones consecutivas, la Comisión aprobó 59 ternas en 23 concursos, para cubrir igual número de vacantes.
La sesión de este jueves demoró su inicio por una reunión previa de más de cuatro horas, en la que los consejeros buscaron construir consensos sobre los concursos en tratamiento; en una instancia clave a las puertas de la renovación de su integración.
Al comenzar la sesión, a propuesta del consejero Santiago Viola, la Comisión resolvió por 7 votos contra 5 incorporar al orden del día los concursos N° 437, 472 y 511. Con esa incorporación, el total del día pasó de 27 a 38 ternas.
En cinco concursos (N° 457, 496, 508, 511 y 514), la Comisión resolvió remitir al Plenario más de una propuesta de terna. Será el Plenario quien defina en esos casos.
La Comisión está integrada por María Fernanda Vázquez (presidenta) y por los consejeros y consejeras Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Hugo Galderisi, César Grau, Alberto Lugones, Alberto Maques, Alejandra Provítola, Gonzalo Roca, Vanesa Siley, Guillermo Tamarit y Santiago Viola.
Todos ellos, excepto Viola (representante del Poder Ejecutivo) cesan en sus mandatos a partir del próximo mes.
Las ternas aprobadas serán tratadas por el Plenario del Consejo de la Magistratura. Una vez aprobadas, se elevarán al Poder Ejecutivo Nacional, que elegirá un candidato de cada terna y enviará el pliego al Senado de la Nación para su acuerdo.
Vacantes y coberturas
Según datos oficiales, el Ministerio de Justicia elevó al Senado 231 pliegos desde la llegada de Juan Bautista Mahiques.
Luego de cuatro sesiones en las que se aprobaron algo más de 170 durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, 166 magistrados, fiscales y defensores ya recibieron designación, mientras que otros 49 expedientes siguen bajo análisis del Senado y 16 aguardan la firma presidencial.
Aún así, según el propio Consejo de la Magistratura, todavía quedan 298 cargos vacantes en todo el país. De ese total, 191 se encuentran en trámite en el Consejo, 77 están siendo evaluadas -con ternas ya aprobadas- en el Poder Ejecutivo, y 30 ya fueron remitidas al Senado de la Nación, que debe prestar acuerdo para avanzar con las designaciones, según el Mapa Dinámico de Concursos.
Al mismo tiempo, siguierno adelante otros 81 concursos, de donde surgieron las ternas confeccionadas este jueves.
En lo que atañe a Santa Fe, a lo largo del año fueron designados Emilio Rosatti como juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, Walter Alberto Rodríguez al frente del Juzgado Federal de Garantías N° 2 de la ciudad de Santa Fe, Santiago Joaquín Saux en el Juzgado Federal de Rafaela y Florencio Malaponte en la Cámara Federal de Rosario.
En tanto, en septiembre ingresaron al Senado tres pliegos para nuevos juzgados federales de garantías vinculados con la implementación del sistema acusatorio: Vanesa Natalia Druetta, para Santa Fe capital; Mariano Javier Camblong, para Venado Tuerto; Guido Yercovich, para Rafaela.