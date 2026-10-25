En el Consejo de la Magistratura

Avanza el trámite para cubrir vacantes de la Justicia Federal en Santa Fe

La Comisión de Selección aprobó 38 nuevas ternas en 15 concursos para cargos judiciales.Incluyen dos vocalías para la Cámara Federal de Rosario y la titularidad del juzgado federal No. 1 de Santa Fe. En el país quedan aún casi 300 cargos vacantes.