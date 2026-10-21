Alberto Biglieri, Claudia Sarmiento, Itatí Demarchi Arballo y Fernando Levene son los cuatro abogados que llegan al Consejo, según el escrutinio. La fórmula de Biglieri y Sarmiento fue la más votada, con el 34,0% de los afirmativos, seguida por la de Demarchi Arballo (32,0%) y la de Levene (26,4%). La de Luis Alberto Palomino, con el 7,6%, queda sin representación. Cómo salió la cuenta que define el reparto.
Los abogados definieron a sus representantes en la Magistratura
Según el escrutinio provisorio, la lista de Alberto Biglieri obtuvo 11.237 votos y dos de las bancas correspondientes al estamento. La encabezada por Itatí Demarchi salió segunda, con 10.593 (32%) y una banca. En tercer lugar quedó la de Fernando Levene, con 8.737 votos (26,4%), y la banca restante. La de Luis Palomino, con 2.506 (7,6%), se quedó afuera del reparto.
Según consigna el sitio especializado Diario Judicial, con las 166 mesas escrutadas, según el escrutinio provisorio, la Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, obtuvo 11.237 votos, el 34,0% de los afirmativos, y quedó primera en la elección de los cuatro representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.
La Lista 4, Abogacía Unida y Dignidad Profesional, sumó 10.593 votos (32,0%); la Lista 1, Abogacía Federal, 8.737 (26,4%), y la Lista 2, Abogacía por la Libertad, 2.506 (7,6%). Los votos afirmativos fueron 33.073 y, con los nulos, en blanco, impugnados y recurridos, se completaron 33.326 votos emitidos, con una participación del 18,5%. La diferencia entre las dos primeras listas fue de 644 votos.
Distribución
Aunque la distancia entre las dos listas más votadas fue de apenas dos puntos porcentuales, el resultado tiene una consecuencia decisiva: Unidad en Defensa de la Abogacía se queda con dos de los cuatro lugares disponibles, mientras que las listas encabezadas por Demarchi Arballo y Levene obtienen uno cada una.
La distribución responde al sistema D'Hondt, un método de representación proporcional que adjudica las bancas a partir de los cocientes obtenidos al dividir los votos de cada lista por números enteros sucesivos.
En este caso, los cuatro cocientes más altos fueron los 11.237 votos de la Lista 3, los 10.593 de la Lista 4, los 8.737 de la Lista 1 y los 5.618,5 correspondientes a la Lista 3 al dividir sus votos por dos.
De esta manera, la cuarta banca vuelve a quedar en manos de la agrupación encabezada por Biglieri. La Lista 4, pese a haber terminado apenas 644 votos por debajo de la ganadora, no consigue un segundo representante.
Por su parte, Abogacía por la Libertad queda fuera del reparto, ya que sus 2.506 votos no alcanzan para ubicarse entre los cuatro cocientes más altos.
Aunque se trata de una elección profesional, las listas tuvieron respaldos de distintos sectores políticos. La lista de Biglieri está asociada a sectores de la UCR y el PRO, con referencias en Ricardo Gil Lavedra, Daniel Angelici y la consejera Jimena de la Torre. La de Demarchi reúne a sectores del peronismo y el kirchnerismo vinculados a Juan Manuel Olmos y Mariano Recalde. Abogacía Federal surgió de un acuerdo entre sectores del radicalismo y el peronismo federal, con referencias en Maximiliano Abad, Diego Molea y Martín Llaryora. Abogacía por la Libertad se identificó con La Libertad Avanza y con sectores cercanos a Karina Milei.
Mandato
Los consejeros electos ejercerán sus funciones durante el período 2026-2030. La convocatoria estableció que la representación debía incluir al menos dos mujeres, dos profesionales de la matrícula federal del interior del país y uno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los cuatro representantes de la abogacía integrarán un organismo de veinte miembros, junto con representantes de la magistratura, del Congreso, del Poder Ejecutivo, del ámbito académico y científico y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Consejo tiene entre sus atribuciones intervenir en la selección de jueces mediante concursos públicos, ejercer facultades disciplinarias, administrar recursos del Poder Judicial y participar en los procedimientos de remoción de magistrados.
Baja participación
Otro dato que deja el escrutinio es el desinterés de los abogados: solamente el 18,5% de los profesionales habilitados concurrió a votar.
La cifra significa que más de ocho de cada diez integrantes del padrón no participaron de una elección destinada a definir quiénes representarán a la abogacía federal durante los próximos cuatro años.
En términos de representación, el resultado también muestra un escenario dividido. Ninguna de las agrupaciones alcanzó por sí sola el 35% de los votos afirmativos, y las tres listas que obtuvieron bancas concentraron el 92,4% de los sufragios válidos afirmativos.
Así, mientras la Lista 3 consiguió la primera posición y la mitad de las bancas en disputa, las otras dos agrupaciones representadas ingresarán al Consejo con un consejero cada una.
Los resultados corresponden al escrutinio provisorio y deberán quedar sujetos a la confirmación del escrutinio definitivo.
Los otros estamentos
El proceso de recambio de los distintos estamentos del Consejo comenzó en marzo pasado, cuando el abogado y rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), Diego Molea, fue elegido por sus pares del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para representar al estamento académico en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
La segunda banca académica todavía está pendiente de definición, a la espera de que la Justicia resuelva el planteo presentado. El juez federal Ariel Lijo otorgó recientemente una medida cautelar a Leandro Vergara y Ricardo Gelpi -decano y rector de la UBA- y suspendió el trámite de la elección para definir al representante de los profesores titulares de universidades nacionales en el Consejo de la Magistratura.
En tanto, semanas atrás se realizaron las elecciones de los representantes de los jueces. La Lista Bordó se impuso con Marcelo Gallo Tagle, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 17 de la Capital Federal. Por detrás quedaron Juan Manuel Culotta, juez federal de Tres de Febrero, por Compromiso Judicial; Gabriela Vázquez, jueza de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y exconsejera del Consejo de la Magistratura, por la Lista Celeste 2; y la camarista civil Paula Castro, por la Lista Celeste 1.
Los ocho representantes parlamentarios no son elegidos por voto directo de la sociedad ni por los legisladores individualmente. Son designados por los presidentes de ambas cámaras a propuesta de los bloques, respetando la representación parlamentaria.
Cada cámara aporta cuatro consejeros: dos corresponden al bloque con mayor representación y uno a la primera y segunda minoría, respectivamente. Más allá de que en el pasado esto dio lugar a jugarretas (división de bloques mayoritarios para sumar un representante) que debieron ser resueltas en la Justicia, aquí aparece uno de los cambios políticos más importantes de 2026.
Integración
El organismo volvió a tener 20 integrantes, después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional, en diciembre de 2021, la integración de 13 miembros establecida por la ley 26.080 y ordenara regresar a la composición prevista en la ley 24.937.
En 2026 terminan los mandatos de prácticamente todos los representantes que llegaron al organismo para el período 2022-2026. Las excepciones son la de Rosatti, cuya permanencia deriva de su condición de presidente de la Corte, y Santiago Viola, que representa al Poder Ejecutivo y fue designado este año por el gobierno de Javier Milei.