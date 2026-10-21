Para el organismo de selección de jueces

Los abogados definieron a sus representantes en la Magistratura

Según el escrutinio provisorio, la lista de Alberto Biglieri obtuvo 11.237 votos y dos de las bancas correspondientes al estamento. La encabezada por Itatí Demarchi salió segunda, con 10.593 (32%) y una banca. En tercer lugar quedó la de Fernando Levene, con 8.737 votos (26,4%), y la banca restante. La de Luis Palomino, con 2.506 (7,6%), se quedó afuera del reparto.