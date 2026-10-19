El Consejo de la Magistratura de la Nación aceleró la consideración de ternas para cubrir cargos judiciales en todo el país, luego del récord de aprobación de pliegos producido a lo largo de este año y en momentos en que se vence el mandato de la mayor parte de sus actuales miembros y se vota a sus reemplazantes.
Apresuran la tramitación de los concursos para jueces federales
Pese a la sucesión de designaciones producidas durante este año, todavía se registran 298 vacantes en todo el país. De ese total, hay 191 procesos de selección en distintas etapas. Dos de ellos corresponden al Juzgado Federal No. 1 de Santa Fe, y a la Cámara de Apelaciones de Rosario.
Según datos oficiales, el Ministerio de Justicia elevó al Senado 231 pliegos desde la llegada de Juan Bautista Mahiques.
Luego de cuatro sesiones en las que se aprobaron algo más de 170 durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, 166 magistrados, fiscales y defensores ya recibieron designación, mientras que otros 49 expedientes siguen bajo análisis del Senado y 16 aguardan la firma presidencial.
Aún así, según el propio Consejo de la Magistratura, todavía quedan 298 cargos vacantes en todo el país. De ese total, 191 se encuentran en trámite en el Consejo, 77 están siendo evaluadas -con ternas ya aprobadas- en el Poder Ejecutivo, y 30 ya fueron remitidas al Senado de la Nación, que debe prestar acuerdo para avanzar con las designaciones, según el Mapa Dinámico de Concursos.
Al mismo tiempo, hay 81 concursos activos en distintas fases de evaluación. Entre ellos, el Juzgado Federal No. 1 de Santa Fe (con competencia electoral) y una vocalía de la Cámara Federal de Rosario.
Cabe apuntar que a lo largo del año fueron designados Emilio Rosatti como juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, Walter Alberto Rodríguez al frente del Juzgado Federal de Garantías N° 2 de la ciudad de Santa Fe, Santiago Joaquín Saux en el Juzgado Federal de Rafaela y Florencio Malaponte en la Cámara Federal de Rosario.
En tanto, en septiembre ingresaron al Senado tres pliegos para nuevos juzgados federales de garantías vinculados con la implementación del sistema acusatorio: Vanesa Natalia Druetta, para Santa Fe capital; Mariano Javier Camblong, para Venado Tuerto; Guido Yercovich, para Rafaela.
Reuniones continuadas
En ese contexto, la Comisión de Selección y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación se reunión el pasado día 14 y aprobó 21 ternas y 8 concursos clave para cubrir vacantes en juzgados y tribunales de todo el país. Y volverá a reunirse este jueves 22, dos dias después de que el estamento de los abogados haya elegido a sus representantes para el próximo mandato.
Con la composición actual, la comisión está presidida por María Fernanda Vázquez, e integrada por los consejeros Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Hugo Galderisi, César Grau, Alberto Lugones, Alberto Maques, Alejandra Provítola, Gonzalo Roca, Vanesa Siley, Guillermo Tamarit y Santiago Viola.
La premura obedece también a la voluntad de dejar cerrados el mayor número de concursos posible, ya que entre los consejeros que cesan su mandato a mediados de noviembre están los jueces Barroetaveña, Lugones y Provítola; así como los abogados Vázquez, De la Torre, Maques y Grau.
A pesar de la extensa previa, donde se realizó una reunión de labor que permitió pulir consensos para acelerar los debates durante la sesión, ambas reuniones sumaron 5 horas en total.
Sin embargo, las horas de labor no desactivaron los cruces de fondo. La nota disonante estuvo a cargo del consejero César Grau, quien votó de manera negativa en la mayoría de los puntos tratados, marcando distancia con los acuerdos de la mayoría.
Todo este movimiento en el Consejo se da en un escenario político atravesado por el cronograma electoral: aparte del comicio de los abogados, los jueces celebraron el propio el pasado 8 de octubre y ya tienen a los cuatro futuros integrantes del cuerpo que les corresponden.
En este marco, la actividad institucional no se detiene: la agenda del organismo continúa con la realización de las audiencias de entrevistas personales, además de la nueva reunión convocada para el jueves.
Del relevamiento de los procesos de selección en trámite se desprende que más del 40% de las vacantes ya se encuentran en las etapas finales. Es decir, que los concursos ya están listos para conformar ternas, o bien se encuentran bajo definición directa del Plenario, integrado por 19 consejeros y el presidente del organismo, Horacio Rosatti.