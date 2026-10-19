Mientras se renueva el Consejo de la Magistratura de la Nación

Apresuran la tramitación de los concursos para jueces federales

Pese a la sucesión de designaciones producidas durante este año, todavía se registran 298 vacantes en todo el país. De ese total, hay 191 procesos de selección en distintas etapas. Dos de ellos corresponden al Juzgado Federal No. 1 de Santa Fe, y a la Cámara de Apelaciones de Rosario.