Análisis especializado

Consejo de la Magistratura: ¿la voz de la abogacía o la de los partidos?

El 20 de octubre próximo los abogados de la matrícula federal eligen a sus representantes en el Consejo. La presencia de dirigentes partidarios en las listas plantea una pregunta de fondo: si el estamento conserva su autonomía o se convierte en una prolongación de la disputa política.