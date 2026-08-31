Homenaje, en el aniversario de su natalicio

Juan Bautista Alberdi y los abogados

En el Día del Abogado, recordamos a un hombre de una visión extraordinaria, aquel que imaginó e ideó la Constitución Nacional que, desde el exilio, sentaría las bases de la Argentina moderna. Su increíble legado sigue vigente en la lucha por la justicia y la equidad social, valores que los abogados deben honrar hoy más que nunca.