Las elecciones serán el 20 de octubre

Cuatro listas para ocupar las bancas de los abogados en la Magistratura

Las propuestas sustentan la representación y los intereses de ese estamento, pero a la vez responden a alineamientos y acuerdos partidarios. Por primera vez, una se referencia en La Libertad Avanza. El peronismo selló alianzas, pero irá en dos nóminas. La otra es apoyada por la mayor parte del PRO y la UCR.