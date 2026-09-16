El próximo 20 de octubre, los abogados con matrícula federal de todo el país deberán elegir a quienes los representarán durante los próximos cuatro años en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Como un mantra, el número se repite: también son cuatro los cargos a ocupar y otras tantas las listas que competirán en las urnas.
Cuatro listas para ocupar las bancas de los abogados en la Magistratura
Las propuestas sustentan la representación y los intereses de ese estamento, pero a la vez responden a alineamientos y acuerdos partidarios. Por primera vez, una se referencia en La Libertad Avanza. El peronismo selló alianzas, pero irá en dos nóminas. La otra es apoyada por la mayor parte del PRO y la UCR.
El proceso electoral tendiente a otorgar mandato por el período 2026-30 a los representantes de la abogacía será solamente una parte de la renovación del organismo encargado, fundamentalmente, de seleccionar a los candidatos a jueces, administrar los recursos del Poder Judicial, ejercer facultades sancionatorias y someter al trámite de destitución a los magistrados.
Entre octubre y noviembre se vencen los mandatos de la mayoría de los actuales integrantes, y se renovarán por distintos procedimientos. Los abogados votarán directamente a sus representantes, al igual que los jueces con los cuatro que les corresponden.
Los académicos (que son dos) tendrán un mecanismo mixto. Y los legisladores (cuatro senadores y cuatro diputados) serán designados por las cámaras del Congreso, normalmente tomando en cuenta la composición de ambos cuerpos.
Por esta razón, los comicios marcarán el el final del mandato de los actuales representantes de la abogacía: Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques. Los dos últimos asumieron en 2024 para completar las vacantes que habían quedado tras el fallecimiento de Héctor Recalde y la renuncia de Miguel Piedecasas.
Los otros dos integrantes no se renuevan: son el presidente de la Corte Suprema (y del Consejo), Horacio Rosatti y el representante del Poder Ejecutivo, Santiago Viola, elegido este año.
Técnicos con perfil político
Más allá de las pujas que suelen darse (y en algunos casos incluso llegar a tribunales) por la asignación de los espacios ya predeterminados como “partidarios”, esa condición también se manifiesta a través de vinculaciones, cercanías o directa ingerencia en los llamados estamentos “técnicos”
Y su desenvolvimiento es seguido con atención desde las instituciones políticas, porque la manera en que se distribuyan los cargos entre abogados, jueces y académicos puede ser determinando a la hora de conformar mayorías, normalmente no determinadas por el estamento al que pertenecen los consejeros, sino por sus orientaciones partidarias.
Así, aunque no se identifiquen por ninguna sigla de ese tipo ni reconozcan alineamiento alguno más que la defensa de los intereses de sus representados, los abogados también reciben el apoyo o el auspicio de distintos sectores político-partidarios.
Una por una
En esta oportunidad, una de las listas es acompañada por La Libertad Avanza (más sectores del PRO y la UCR), otra más oficialmente por el PRO y el radicalismo, y otras dos son predominantemente producto del acuerdo incompleto entre tres sectores asociados a distintas corrientes del justicialismo, con la confluencia de otros sectores.
Unidad en Defensa de la Abogacía: La lista está encabezada como primer candidato titular por Alberto Biglieri, abogado administrativista y actual interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Fue consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2019 y 2023 y desarrolló parte de su trayectoria en ámbitos académicos, judiciales y de representación profesional.
Como segunda candidata titular se presenta Claudia Sarmiento, de San Juan, actual secretaria de Relaciones Institucionales del gobierno provincial. La abogada está ligada a Jimena de la Torre, una de las actuales representantes de la abogacía en el Consejo, y al espacio de Abogados en Acción.
Abogacía por la Libertad: La encabeza Luis Alberto Palomino, actual concejal de Vicente López y presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante local. Antes se desempeñó como subsecretario de Empleo de la Nación y estuvo al frente de la unidad ejecutora del programa Volver al Trabajo. En 2025 fue candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral bonaerense.
La segunda candidata titular es Valeria Fredes, quien se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) durante la administración de Javier Milei y también estuvo transitoriamente a cargo de la Dirección Operativa del organismo.
Abogacía Unida y Dignidad Profesional: La primera candidata titular es Itatí Demarchi Arballo, de Córdoba, actual presidenta del Colegio de Abogados de Villa María. Abogada laboralista, su trayectoria está vinculada al Derecho del Trabajo y a la actividad institucional dentro de las organizaciones profesionales.
En segundo lugar, entre los titulares se presenta Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y actual integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
Abogacía Federal: Fernando Pablo Levene, abogado de La Plata, encabeza como primer candidato titular la lista de Abogacía Federal. Fue presidente del Colegio de Abogados de La Plata y tiene una extensa trayectoria dentro de la colegiación bonaerense. Durante 2026 fue incorporado además a la lista de conjueces de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
La segunda candidata titular es Sandra Silvina París, también de La Plata y actual secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue diputada bonaerense e integró el Consejo de la Magistratura provincial en representación de la Legislatura.