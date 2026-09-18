Mahiques envió una nueva tanda

Tres pliegos para jueces federales de Santa Fe llegaron al Senado

Se trata de magistrados para Santa Fe capital, Rafaela y Venado Tuerto, en el marco de la implementación del sistema acusatorio; dentro de una veintena de nuevos candidatos. El cuerpo, en tanto, aprobó por amplia mayoría tres pliegos que estaban trabados por falta de acuerdo.