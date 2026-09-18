El Senado de la Nación dio ingreso este jueves una nueva tanda de pliegos judiciales para su consideración en la Comisión de Acuerdos. Entre ellos, hay tres para la provincia de Santa Fe; todos como jueces de Garantías en el marco de la implementación del sistema acusatorio en el fuero federal.
Tres pliegos para jueces federales de Santa Fe llegaron al Senado
Se trata de magistrados para Santa Fe capital, Rafaela y Venado Tuerto, en el marco de la implementación del sistema acusatorio; dentro de una veintena de nuevos candidatos. El cuerpo, en tanto, aprobó por amplia mayoría tres pliegos que estaban trabados por falta de acuerdo.
Se trata, por un lado, de Vanesa Natalia Druetta, que fue seleccionada para jueza penal federal del Juzgado Federal de Garantías con asiento en Santa Fe capital.
En tanto, Mariano Javier Camblong fue elegido para juez penal federal del Juzgado Federal de Garantías con Asiento en la ciudad de Venado Tuerto.
Finalmente, Guido Yercovich será juez penal federal del Juzgado Federal de Garantías con asiento en la ciudad de Rafaela, en caso de que (al igual que en el de los demás) el Senado apruebe su pliego.
Los tres pliegos para magistrados santafesinos surgieron de las ternas aprobadas el 10 de junio por el Consejo de la Magistratura, en una sesión en la que se completó el proceso de selección de magistrados para distintos puntos del país. Y, en particular, para encabezar juzgados de Garantías en Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto, San Lorenzo y Reconquista
Fue en la misma sesión en la que aprobó por unanimidad la suspensión del juez Gastón Salmain y postergó la sanción del Código de Ética.
En el sistema acusatorio (como el que rige en la justicia penal de la provincia), un juez de garantías es un juez imparcial que actúa como un "árbitro" para cuidar que se respeten los derechos y las normas constitucionales de todas las personas involucradas. No investiga ni acusa; esa tarea es exclusiva de la fiscalía.
El magistrado tiene a su cargo controlar la legalidad de los procedimientos, autorizar medidas invasivas (allanamientos, secuestros de dispositivos o intervención de comunicaciones), definir medidas de coerción (si corresponde dictar la prisión preventiva u otras restricciones mientras avanza la investigación), proteger derechos y cerrar la etapa preliminar, sobreseyendo al acusado o pasando la causa a juicio oral.
El nuevo listado de pliegos comprende cargos de jueces, fiscales y defensores en Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, San Luis, Neuquén y La Rioja.
Su remisión al Senado fue el mismo día en que la Cámara alta prestó su acuerdo a la designación de tres magistrados que habían quedado pendientes en su momento.
Así, Juan Manuel Mejuto recibió luz verde como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de la Capital Federal; Alejandro Javier Catania como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico; y Juan Pedro Galván Greenway, como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
Cabe recordar que estos pliegos habían quedado frenados por no conseguir las firmas suficientes para llegar al recinto. En el caso de Galván Greenway y Catania, por sus presuntos vínculos con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Mejuto, en tanto, era cuestionado por su supuesta cercanía con el kirchnerismo y la agrupación K Justicia Legítima.
De esta manera se completó la aprobación de una tanda grande de nominados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para cubrir más de 300 vacantes en el Poder Judicial.
Los pliegos cosecharon 66 votos favor, gracias al apoyo de La Libertad Avanza, la UCR, el peronismo y los provinciales. Así el Gobierno logró que la Cámara alta apruebe 180 pliegos que tuvieron dictamen de la comisión de Acuerdos, que seguirá con el tratamiento de nuevas postulaciones que ingresaron recientemente.