El Consejo de la Magistratura de la Nación atraviesa el recambio de sus integrantes y la próxima semana será el turno del estamento de los abogados. Más de 180 mil matriculados federales están convocados a participar de la elección que se realizará el próximo martes 20 de octubre.
Los abogados votan para el Consejo de la Magistratura
Cuatro listas competirán por otras tantas bancas que se renuevan este año: El proceso de renovación del cuerpo que selecciona a los candidatos a magistrados se inició con uno de los dos representantes del sector académico y con los de los propios jueces. A su turno deberán hacerlo las cámaras del Congreso.
Cuatro listas competirán por las bancas que actualmente ocupan Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques.
La Lista Uno, Abogacía Federal, lleva como primer candidato al abogado platense Fernando Pablo Levene, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata y conjuez de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Lo secunda Sandra Silvina París, de Zárate, secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata y exdiputada provincial, quien también integró el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires.
La Lista Dos, Abogacía por la Libertad, está encabezada por Luis Alberto Palomino, abogado y concejal de Vicente López. Anteriormente se desempeñó como subsecretario de Empleo de la Nación. La segunda candidata es Valeria Fredes, docente de la Universidad de Morón y exvicepresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
La Lista Tres, Unidad en Defensa de la Abogacía, tiene como primer candidato a Alberto Biglieri, abogado administrativista y docente de la Universidad de Lomas de Zamora. Fue consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Lo acompaña Claudia Ester Sarmiento, quien se desempeñó como secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno de San Juan y dejó el cargo para dedicarse a la campaña electoral.
La Lista Cuatro, Abogacía Unida y Dignidad Profesional, está encabezada por Amalia Itatí Demarchi Arballo, abogada laboralista y presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba. La secunda Jorge Rizzo, cuatro veces presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y actual integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
Contexto
El trámite se produce en medio del vertiginoso proceso de cobertura de vacantes en la Justicia nacional y federal, que en los hechos significará una nueva configuración de los tribunales en esos fueros.
Como el Consejo es el organismo que selecciona a los candidatos, ejerce facultades disciplinarias, administra el Poder Judicial y puede impulsar procedimientos que deriven en la remoción de jueces, el recambio de 2026 es seguido con atención por la Casa Rosada, el peronismo, la UCR, el PRO y las principales agrupaciones de magistrados y abogados.
El organismo volvió a tener 20 integrantes, después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional, en diciembre de 2021, la integración de 13 miembros establecida por la ley 26.080 y ordenara regresar a la composición prevista en la ley 24.937.
La composición actual es la siguiente: el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; cuatro jueces; cuatro abogados; ocho legisladores -cuatro senadores y cuatro diputados-; un representante del Poder Ejecutivo y dos representantes del ámbito académico.
En 2026 terminan los mandatos de prácticamente todos los representantes que llegaron al organismo para el período 2022-2026. Las excepciones son la de Rosatti, cuya permanencia deriva de su condición de presidente de la Corte, y Santiago Viola, que representa al Poder Ejecutivo y fue designado este año por el gobierno de Javier Milei.
Académicos y jueces
El proceso de recambio de los distintos estamentos del Consejo comenzó en marzo pasado, cuando el abogado y rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), Diego Molea, fue elegido por sus pares del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para representar al estamento académico en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
La segunda banca académica todavía está pendiente de definición, a la espera de que la Justicia resuelva el planteo presentado. El juez federal Ariel Lijo otorgó recientemente una medida cautelar a Leandro Vergara y Ricardo Gelpi -decano y rector de la UBA- y suspendió el trámite de la elección para definir al representante de los profesores titulares de universidades nacionales en el Consejo de la Magistratura.
La causa se inició a partir de un amparo promovido por el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara, y el rector de la institución, Ricardo Gelpi. Ambos plantearon la inconstitucionalidad del reglamento y del cronograma electoral aprobado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo encargado de realizar los comicios para elegir al representante académico.
A prinicipios del mes de agosto, el Comité Ejecutivo del CIN dispuso el cronograma y el reglamento para la elección del representante profesor o profesora de carreras de abogacía de las universidades nacionales ante el Consejo de la Magistratura. El organismo estableció un mecanismo de elección indirecta, mediante colegios electorales, y un cronograma previsto para septiembre, similar al utilizado en 2022.
Sin embargo, la UBA cuestionó el sistema y sostuvo que los profesores titulares regulares de las facultades de Derecho de las universidades nacionales deben poder elegir de manera directa, personal y sin distorsiones a su representante.
En tanto, semanas atrás se realizaron las elecciones de los representantes de los jueces. La Lista Bordó se impuso con Marcelo Gallo Tagle, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 17 de la Capital Federal. Por detrás quedaron Juan Manuel Culotta, juez federal de Tres de Febrero, por Compromiso Judicial; Gabriela Vázquez, jueza de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y exconsejera del Consejo de la Magistratura, por la Lista Celeste 2; y la camarista civil Paula Castro, por la Lista Celeste 1.
En el Congreso
los legisladores (cuatro senadores y cuatro diputados) serán designados por las cámaras del Congreso, normalmente tomando en cuenta la composición de ambos cuerpos.
Los ocho representantes parlamentarios no son elegidos por voto directo de la sociedad ni por los legisladores individualmente. Son designados por los presidentes de ambas cámaras a propuesta de los bloques, respetando la representación parlamentaria.
Cada cámara aporta cuatro consejeros: dos corresponden al bloque con mayor representación y uno a la primera y segunda minoría, respectivamente. Más allá de que en el paso ésto dio lugar a jugarretas (división de bloques mayoritarios para sumar un representante) que debieron ser resueltas en la Justicia, aquí aparece uno de los cambios políticos más importantes de 2026.
La composición actual del Consejo refleja todavía parcialmente el resultado de la elección legislativa de 2021/2022. En Diputados figuran Álvaro González, por el PRO; Gonzalo Roca, por La Libertad Avanza; y los peronistas Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.
En el Senado están Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, vinculados al peronismo; Eduardo Vischi, presidente del bloque radical; y Luis Juez, del Frente Cívico cordobés.
Pero las elecciones legislativas de 2025 modificaron el peso relativo de los bloques. La Libertad Avanza pasó a ser la primera minoría en Diputados y busca que esa nueva correlación se traduzca en dos representantes propios en el Consejo.
En el Senado, la discusión es más compleja porque el oficialismo y el bloque justicialista se encuentran prácticamente empatados y el peronismo cuenta con aliados que pretende computar para conservar su representación.