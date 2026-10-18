Este martes

Los abogados votan para el Consejo de la Magistratura

Cuatro listas competirán por otras tantas bancas que se renuevan este año: El proceso de renovación del cuerpo que selecciona a los candidatos a magistrados se inició con uno de los dos representantes del sector académico y con los de los propios jueces. A su turno deberán hacerlo las cámaras del Congreso.