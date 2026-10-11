Propuestas para el Consejo de la Magistratura

Lázzaro: "Por una justicia más rápida, más transparente y más efectiva"

La abogada bonaerense explicó las bases de la plataforma de la lista que lleva como primer candidato a Fernando Levene. Resaltó la importancia de airear el funcionamiento del órgano encargado de la selección y el juzgamiento de jueces así como de los recursos del Poder Judicial.