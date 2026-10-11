El 20 de octubre los abogados colegiados están convocados a las urnas para elegir a los cuatro colegas que los representen en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Son cuatro las listas que compiten por los cuatro asientos.
Lázzaro: "Por una justicia más rápida, más transparente y más efectiva"
La abogada bonaerense explicó las bases de la plataforma de la lista que lleva como primer candidato a Fernando Levene. Resaltó la importancia de airear el funcionamiento del órgano encargado de la selección y el juzgamiento de jueces así como de los recursos del Poder Judicial.
El Litoral dialogó con Alejandra Lázzaro, una de las candidatas de la lista Abogacía Federal que postula en primer lugar al platense Fernando Levene, quien expuso los detalles de la propuesta.
- ¿Qué propone la lista para el Consejo de la Magistratura?
- La justicia está viviendo un momento muy crítico y esta elecciones pueden ser una bisagra. Hay que airear la justicia, se necesita una justicia más rápida, más transparente, más efectiva. El Consejo de la Magistratura es el lugar porque allí no solo está la elección de las ternas para jueces, sino también a través de la Comisión de Disciplina todo lo relativo a sanciones a aquellos magistrados que no se comporten como corresponde. Además, el manejo de fondos y se necesita justamente poner el dinero en las áreas donde va a servir para una justicia más rápida y más eficaz. Por ejemplo en inteligencia artificial.
Se puede usar el sistema para acortar plazos. Esto no solo beneficia al abogado, que va a terminar más rápido los procesos y va a cobrar más rápido, sino sobre todo a la ciudadanía que va a tener una resolución.
Estos pensando amparos por salud o en un juicio previsional donde las personas terminan falleciendo sin lograr esa sentencia. Eso no es justicia directamente.
- Está recorriendo el país en campaña, hablando con abogados, ¿qué le piden los abogados de la matrícula?
- Básicamente se quejan de las demoras. Otro problema muy serio es la ausencia de jueces y el tema de las subrogancias. Acá, en Santa Fe tienen juzgados vacantes desde hace bastante tiempo. La lentitud con que salen las decisiones cuando hay subrogancias es tremenda.
- El problema de las vacantes es del Consejo de la Magistratura o del Poder Ejecutivo. El Consejo sugiere y el Ejecutivo resuelve lo que envía al Congreso.
- Es cierto, pero también es cierto que el Consejo ha tenido un sistema más lento y, lo que es peor, poco transparente. Por ejemplo, la primera etapa que es el examen y la oposición. No puede haber arbitrariedades. Entre el examen, antecedentes y después de la entrevista quien estaba en el número puesto 40 pasa al 2. Algo estuvo mal allí y hay un acto importante de arbitrariedad.
Es cierto que el Ejecutivo manda los pliegos. Creo que si el Consejo transparenta sus procesos, se amiga con la sociedad, también puede haber una presión social sobre los ejecutivos que puede incidir favorablemente para que se elijan a los mejores, no a cualquiera o a los amigos.
- La otra queja de los abogados es lo difícil que es acceder a los cargos judiciales. Concursan y no llegan...
- Es un reclamo y un reclamo en el que tienen razón. Quien concursa y está en el Poder Judicial tiene una cantidad de puntajes que se le asignan incluso por su función, que el abogado de a pie no los tiene.
El hecho de trabajar en tribunales te da la tranquilidad del sueldo asegurado, lo que te permite por tener el tiempo con la tranquilidad suficiente para prepararte a través de una maestría, un doctorado, mientras que el abogado de a pie tiene que trabajar para llegar a fin de mes. Eso les da una desigualdad que se puede trabajar a través de la capacitación que tendría que dar la escuela judicial, para igualar las condiciones. Acoto que conozco casos concretos de juzgados que han sido ocupados por abogados de la matrícula que concursaron, ganaron fueron designados, y dieron vuelta el juzgado de una manera increíble.
- ¿Ustedes insisten con el concepto de airear?
- El juez tampoco tiene que olvidarse que atrás de cada expediente hay una persona. Obviamente va a ir con la ley en la mano, pero teniendo en cuenta que hay casos, que hay vidas, que hay derechos, que hay garantías.
- En materia de juzgamiento de magistrados, ¿qué propone su lista?
- Nosotros decimos que hay que empezar antes de llegar. Parece que los malos jueces aparecen de golpe cuando estamos ante casos terribles. Si se empieza a controlar antes, se detecta antes. Hay que hacer auditorías, hay que medir la cantidad de sentencias que salen de los juzgados, en qué tiempo y si hay algún tipo de arbitrariedad. Todo se puede medir. Eso lo puede hacer el Consejo, es facultad del Consejo, lo que tiene que hacer es implementar esas medidas. Nunca se hizo, pero se lo puede hacer.
Días atrás, fui a una conferencia que convocó la Conferencia Episcopal Argentina y había jueces de muy alta envergadura; eran ellos los que más pedían algún tipo de medida. Los buenos jueces decían: "No quiero enfrentarme a una sociedad que piense que yo soy otro corrupto o no transparente, o que hago las cosas mal como estos sinvergüenzas. Quiero que me vea bien la sociedad porque hago bien mi trabajo". Me sorprendió que fueran ellos los que más fuertemente pedían alguna medida.
La otra cuestión es tener coraje. No tengo nada en contra de la política ni de los partidos políticos, pero en el Consejo ya tiene representación la política. El cuerpo está formado por 20 miembros: cuatro son de la Cámara de Diputados, cuatro son del Senado y otros del Poder Eejecutivo. Ya está, eso es lo que pidió la Constitución; después están los académicos, los magistrados y los representantes de la abogacía. Cuando e establecen los cuatro representantes de la abogacía, se busca que entre la sociedad; pero que vengan de la sociedad, no que vengan del capataz de turno.
En la justicia una de las cuestiones más serias es que hay operadores de justicia desde hace muchos años, pero antes se cuidaban de cómo hacían su trabajo; ahora ya es descarado, se muestran y se ufanan del trabajo que hacen. Tiene que existir una sanción.
- Los abogados están en minoría en el Consejo y compiten entre cuatro listas por esos lugares
- Si se hacen las propuestas correctas se pueden lograr los consensos. Además están los académicos, los jueces, y me parece que se pueden hacer perfectamente las uniones como para que esta cuestión salga.
- ¿Cuál es el fuero con más problemas que usted observa en la justicia federal?
- Lo que nosotros llamamos los federales de Comodoro Py, que llevan las causas más emblemáticas, son un poco las cajas de resonancia en la sociedad. A veces me parece injusto porque hay jueces muy probos y magistrados que son muy buenos, y la sociedad todo lo mira a partir de eso. Hoy en día se empieza a ver también problemas en los juzgados comerciales. Empieza porque tienen intereses económicos, hay empresas atrás.